به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در نهمین نشست کمیته عالی‌رتبه محیط زیست و توسعه پایدار اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) که در بانکوک تایلند، ضمن قدردانی از دولت تایلند و دبیرخانه ESCAP برای میزبانی این اجلاس، بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌های مشترک محیط‌زیستی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه منطقه آسیا و اقیانوسیه در خط مقدم بحران‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و دریاها، کاهش تنوع زیستی، تخریب سرزمین، توفان‌های گرد و غبار، مدیریت پسماند و آلودگی پلاستیک قرار دارد، گفت: ماهیت جهانی محیط زیست ایجاب می‌کند که هیچ کشوری خود را از پیامدهای این بحران‌ها مصون نداند و مقابله با آن‌ها تنها از مسیر همکاری‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است.

انصاری با بیان اینکه در کنار این بحران‌های فزاینده، جنگ و تجاوز نظامی از مخرب‌ترین عوامل انسانی آسیب به محیط زیست به شمار می‌روند، اظهار کرد: محیط زیست نخستین قربانی خاموش جنگ و آخرین بخشی است که از پیامدهای آن رهایی می‌یابد و آثار این تخریب می‌تواند برای دهه‌ها سلامت انسان، امنیت غذایی، منابع آب و تنوع زیستی را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آثار زیست‌محیطی جنگ‌ها در منطقه جنوب شرق آسیا، از جمله پیامدهای استفاده از عامل نارنجی و بمب‌های خوشه‌ای، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز در یک سال گذشته هدف تجاوزهای نظامی قرار گرفته و علاوه بر خسارات انسانی، محیط زیست کشور با آسیب‌های گسترده‌ای مواجه شده است.

وی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی این حملات افزود: حمله به تأسیسات صنعتی، مخازن سوخت، پالایشگاه‌ها، منابع آب، خاک و زیستگاه‌های طبیعی، انتشار آلاینده‌های خطرناک و افزایش مخاطرات آلودگی‌های فرامرزی، تنها بخشی از خساراتی است که آثار آن محدود به مرزهای ایران نخواهد ماند.

انصاری تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه صرفاً یک تعهد اخلاقی نیست، بلکه یک تعهد حقوقی بین‌المللی است که باید با جدیت بیشتری مورد احترام و اجرا قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه امنیت محیط زیست باید به عنوان یکی از ارکان صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد، گفت: صلح پایدار بدون محیط زیست سالم امکان‌پذیر نیست و تخریب محیط زیست در هر نقطه از جهان، پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی خواهد داشت.

وی با اشاره به اصل آلوده‌کننده باید هزینه را بپردازد، اظهار کرد: این اصل نباید صرفاً به فعالیت‌های اقتصادی محدود شود، بلکه در مواردی که محیط زیست بر اثر تجاوز نظامی و اقدامات غیرقانونی آسیب می‌بیند، عامل ایجادکننده خسارت نیز باید مسئولیت بین‌المللی اقدامات خود را پذیرفته و نسبت به جبران کامل خسارات زیست‌محیطی اقدام کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای پیشگیری از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، ارزیابی و مستندسازی خسارات زیست‌محیطی، تضمین پاسخگویی متجاوزان و جبران خسارات را ضرورتی انکارناپذیر دانست.

انصاری همچنین با اشاره به تداوم تحریم‌های یکجانبه و محدودیت دسترسی ایران به سازوکارهای مالی و فناوری کنوانسیون‌های بین‌المللی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را متعهد به همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه حفاظت از تنوع زیستی، مقابله با تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، مدیریت منابع طبیعی، مقابله با گرد و غبار و تبادل دانش و فناوری می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی جنگ، محیط زیست را هدف قرار می‌دهد، قربانی تنها یک ملت نیست، بلکه میراث مشترک بشریت آسیب می‌بیند، از این‌رو حفاظت از محیط زیست باید به مسئولیتی مشترک در سطح جهانی تبدیل شود و سکوت در برابر تخریب طبیعت، تهدیدی است که دیر یا زود همه جهان را در بر خواهد گرفت.

انتهای پیام/