جزئیات ثبتنام دانشآموزان اتباع در مدرسه تشریح شد
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، از تمرکززدایی و تسهیل فرآیند ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی که بصورت قانونی در کشور حضور دارند، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، از تمرکززدایی و تسهیل فرآیند ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی که بصورت قانونی در کشور حضور دارند، خبر داد.
طبق اعلام سلیمی، فرآیند ثبتنام برای دانشآموزان اتباع خارجی که در سالهای گذشته در مدارس حضور داشتهاند، به این صورت است که ابتدا باید مرحله ثبتنام اولیه را در مدرسه طی کنند و سپس برای نهاییسازی، با دریافت معرفینامه به دفاتر کفالت و ادارات کل امور اتباع در استانها مراجعه نمایند.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور یادآور شد که دانشآموزان جدیدی که بهصورت قانونی در کشور اقامت دارند جهت ثبت نام برای سال تحصیلی پیش رو، میتوانند برای رزرو نوبت و تکمیل مدارک خود به وبسایت «kanoonnobat. ir» مراجعه کرده و از خدمات این سامانه بهرهمند شوند و پس از دریافت تایید دفاتر کفالت اتباع خارجی، برای ثبت نام به نزدیکترین مدره محل سکونت خود مراجعه میکنند.
وی تأکید کرد که این سامانه برای کلیه دانش آموزان در دسترس است تا عدالت آموزشی و دسترسی آسانتر برای همه فراهم شود.