آمادگی برای اسکان ۸ هزار نفر از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، سید محمد ناظم رضوی در نشست هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت اسکان شرکت‌کنندگان در آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران» اظهار کرد: تمام ظرفیت‌های موجود شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای ارائه خدمات حداکثری به زائران فعال خواهد بود. بر این اساس، امکانات اسکان در مجموعه‌های باغ‌راه حضرت زهرا (س) و ایوان ری و همچنین ظرفیت پذیرایی در شربتخانه پارک‌سوار بیهقی برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان آماده شده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود ۶ هزار زائر در مجموعه باغ‌راه حضرت زهرا (س) اسکان یابند، افزود: بخشی از زائران استان‌های اردبیل و زنجان در این مجموعه واقع در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران پذیرش و اسکان خواهند شد. همچنین تمامی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: برای اسکان ۲ هزار زائر دیگر از استان خوزستان نیز در مجموعه ایوان ری در منطقه ۲۰ تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، شربتخانه پارک‌سوار بیهقی در طول برگزاری مراسم به‌صورت ۲۴ساعته از شرکت‌کنندگان پذیرایی خواهد کرد.

به گزارش سایت شهر، ناظم رضوی همچنین از راه‌اندازی نخستین استودیوی رسانه‌ای شرکت توسعه در باغ‌راه حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: این استودیو در منطقه ۱۷ و در مجاورت امامزاده حسن (ع) پیش از آغاز رسمی آیین تشییع فعالیت خود را آغاز می‌کند تا امکان پوشش رسانه‌ای مناسب و انعکاس دقیق این رویداد را برای رسانه‌ها فراهم کند.

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