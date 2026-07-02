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تمهیدات اتوبوسرانی برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید

تمهیدات اتوبوسرانی برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1807495
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای خدمات‌رسانی به میلیون‌ها زائر و عزادار در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید خبر داد و گفت: بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اتوبوس در ۱۴ مبادی ورودی و ۱۹ پارکینگ بزرگراهی، مسئولیت انتقال شهروندان به محل برگزاری مراسم را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام‌شده برای این مراسم اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در آیین وداع و تشییع، از حدود یک ماه گذشته جلسات متعدد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برگزار و تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی برای این مأموریت ملی بسیج شده است. 

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شهر تهران در قالب ۶ رینگ عملیاتی مدیریت خواهد شد و شرکت واحد اتوبوسرانی نیز با پیش‌بینی ۱۴ مبادی اصلی ورودی شهر، انتقال زائران و عزاداران را از مبادی ورودی به محل برگزاری مراسم بر عهده خواهد داشت. 

علیزاده با بیان اینکه بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای این عملیات بزرگ در نظر گرفته شده است، گفت: این ناوگان در طول سه روز برگزاری مراسم شامل روزهای وداع و روز اصلی تشییع، به‌صورت مستمر و رایگان خدمات‌رسانی خواهد کرد تا شهروندان بتوانند با سهولت و نظم مناسب در مراسم حضور یابند. 

مدیرعامل شرکت واحد همچنین از پیش‌بینی ۱۹ پارکینگ بزرگراهی با هماهنگی پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد و افزود: خودروهای شخصی مراجعه‌کنندگان در این پارکینگ‌ها ساماندهی شده و ناوگان اتوبوسرانی وظیفه انتقال مسافران از محل پارکینگ‌ها تا محدوده برگزاری مراسم و بالعکس را بر عهده خواهد داشت. 

به گزارش سایت شهر، وی از شهروندان خواست با توجه به حجم گسترده تردد، حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مبادی تعیین‌شده استفاده کنند تا خدمات‌رسانی با نظم، ایمنی و سرعت بیشتری انجام شود.

 

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