به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام‌شده برای این مراسم اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در آیین وداع و تشییع، از حدود یک ماه گذشته جلسات متعدد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برگزار و تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی برای این مأموریت ملی بسیج شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شهر تهران در قالب ۶ رینگ عملیاتی مدیریت خواهد شد و شرکت واحد اتوبوسرانی نیز با پیش‌بینی ۱۴ مبادی اصلی ورودی شهر، انتقال زائران و عزاداران را از مبادی ورودی به محل برگزاری مراسم بر عهده خواهد داشت.

علیزاده با بیان اینکه بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای این عملیات بزرگ در نظر گرفته شده است، گفت: این ناوگان در طول سه روز برگزاری مراسم شامل روزهای وداع و روز اصلی تشییع، به‌صورت مستمر و رایگان خدمات‌رسانی خواهد کرد تا شهروندان بتوانند با سهولت و نظم مناسب در مراسم حضور یابند.

مدیرعامل شرکت واحد همچنین از پیش‌بینی ۱۹ پارکینگ بزرگراهی با هماهنگی پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد و افزود: خودروهای شخصی مراجعه‌کنندگان در این پارکینگ‌ها ساماندهی شده و ناوگان اتوبوسرانی وظیفه انتقال مسافران از محل پارکینگ‌ها تا محدوده برگزاری مراسم و بالعکس را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش سایت شهر، وی از شهروندان خواست با توجه به حجم گسترده تردد، حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مبادی تعیین‌شده استفاده کنند تا خدمات‌رسانی با نظم، ایمنی و سرعت بیشتری انجام شود.

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