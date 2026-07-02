معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد:
مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته پرستاری در سامانه ۴۰۳۰ همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
معاون پرستاری وزارت بهداشت از آمادگی نزدیک به یکهزار پرستار داوطلب برای ارائه خدمات مشاوره سلامت بهصورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه ۴۰۳۰ همزمان با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس عبادی با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از سلامت شرکتکنندگان در این مراسم و با هدف ارتقای دسترسی مردم به خدمات مشاورهای، نظام مشاوره تلفنی پرستاری بهصورت شبانهروزی در سامانه ۴۰۳۰ فعال شده و نزدیک به یکهزار پرستار داوطلب در سراسر کشور آماده پاسخگویی به تماسهای هموطنان هستند.
وی افزود: خدمات مشاورهای این سامانه با تمرکز بر پیشگیری، آموزش و ارائه توصیههای مراقبتی در زمینه گرمازدگی، بیماریهای عفونی فصلی، مدیریت مشکلات شایع ناشی از حضور در تجمعات و پاسخگویی به سؤالات سلامت شهروندان ارائه خواهد شد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به حضور داوطلبانه پرستاران در این طرح اظهار کرد: پرستاران همواره در کنار مردم و در خط مقدم ارائه خدمات سلامت حضور دارند و این بار نیز با تکیه بر مسئولیت حرفهای و تعهد انسانی خود، بهصورت آنکال و ۲۴ ساعته آماده ارائه مشاوره تخصصی به هموطنان هستند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، عبادی از شهروندان خواست در صورت نیاز به دریافت راهنماییهای سلامت، بهویژه در زمینه علائم گرمازدگی، بیماریهای عفونی فصلی و مراقبتهای مورد نیاز، با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفته و از خدمات رایگان مشاوره پرستاری بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مشاوره تلفنی پرستاری، علاوه بر ارتقای سواد سلامت، میتواند در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و ارائه بهموقع توصیههای تخصصی نقش مؤثری ایفا کند.