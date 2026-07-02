رئیس مرکز نظارت بر درمان وزارت بهداشت خبر داد:
پلمب ۲۶۸۰ مؤسسه غیرمجاز مداخلهگر در درمان طی ۱۴۰۴
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی، تعطیلی و پلمب ۲۶۸۰ مؤسسه غیرمجاز مداخلهگر در امر درمان طی سال گذشته خبر داد و بر تداوم برخوردهای قانونی با افراد و مجموعههای فاقد صلاحیت حرفهای تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سیدحسین حاجیمیرزایی در جلسه صبحگاه نظارت بر درمان که با حضور بازرسان و ناظران حوزه درمان سراسر کشور به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به اقدامات گسترده وزارت بهداشت در صیانت از سلامت مردم اظهار کرد: مقابله با مداخلات غیرمجاز در امور درمانی از اولویتهای جدی حوزه نظارت بر درمان است و در این راستا طی سال گذشته، ۲۶۸۰ مؤسسه و مرکز غیرمجاز با همکاری دستگاههای مسئول شناسایی، تعطیل و پلمب شدند.
وی افزود: این اقدامات با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت، فراجا، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده و نشاندهنده عزم جدی دستگاههای مسئول برای جلوگیری از فعالیت افراد و مراکزی است که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی و صلاحیتهای حرفهای، سلامت مردم را به خطر میاندازند.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان همچنین به بررسی یکی از پروندههای مهم کشوری در صبحگاه نظارت این هفته اشاره کرد و گفت: پرونده یکی از شرکتهای بزرگ که از طریق بازاریابی شبکهای و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به مداخله در امور درمانی میکرد، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
این شرکت با بهرهگیری از شیوههای تبلیغاتی و ارائه ادعاهای درمانی فاقد پشتوانه علمی، در حوزه سلامت فعالیت میکرد که پس از انجام بررسیهای تخصصی و اقدامات قانونی، دفتر این شرکت در یکی از استانهای کشور پلمب شد.
وی ادامه داد: مالک این شرکت نیز برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی شده است و روند رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی ادامه دارد.
بنابر اعلام وبدا، حاجیمیرزایی با تأکید بر اهمیت رصد مستمر فعالیتهای غیرمجاز در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: گسترش فضای مجازی و تنوع بسترهای تبلیغاتی، ضرورت هوشیاری بیشتر نهادهای نظارتی را دوچندان کرده است. برخی افراد و مجموعهها با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و انتشار مطالب غیرعلمی یا گمراهکننده، اقدام به ارائه خدمات درمانی، مشاورهای یا فروش محصولات با ادعاهای درمانی میکنند که میتواند سلامت افراد را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
وی با اشاره به نقش مهم گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات افزود: همکاری شهروندان و اطلاعرسانی به موقع درباره فعالیت افراد و مراکز فاقد مجوز، نقش مؤثری در ارتقای نظارتها و پیشگیری از بروز آسیبهای احتمالی دارد.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان در ادامه درباره صبحگاههای نظارت بر درمان توضیح داد: این نشستها به صورت هفتگی و با حضور بازرسان، کارشناسان و مسئولان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار میشود و پروندههای مهم، چالشهای نظارتی و مصادیق تخلف در حوزه درمان در آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.