به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، سردار رحمان علیدوست با اعلام این خبر افزود: مشمولان دارای سن ۴۰ سال تمام و بالاتر با حداقل سه فرزند و نیز مشمولان دارای ۴ فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی تا پایان سال ۱۴۰۷ مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر مذکور ثبت کنند.

وی بیان کرد: همه مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

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