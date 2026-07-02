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تمدید مهلت بهره‌مندی از معافیت سه فرزندی و بیشتر

تمدید مهلت بهره‌مندی از معافیت سه فرزندی و بیشتر
کد خبر : 1807479
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رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید اجرای معافیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد و گفت: همه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر که تا پایان سال ۱۴۰۷ واجد شرایط معافیت هستند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ ازاین معافیت بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، سردار رحمان علیدوست با اعلام این خبر افزود: مشمولان دارای سن ۴۰ سال تمام و بالاتر با حداقل سه فرزند و نیز مشمولان دارای ۴ فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی تا پایان سال ۱۴۰۷ مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر مذکور ثبت کنند. 

وی بیان کرد: همه مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

 

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