جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال یکطرفه شد
رئیس پلیس راه فراجا گفت: بنابر گزارشهای میدانی و به دلیل افزایش قابل توجه حجم ترافیک در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس، از ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه، تردد همه وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب)، یعنی از محدوده چالوس و مرزنآباد به سمت تهران و کرج، تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور فراجا؛ سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد.
وی افزود: همزمان با اعمال این محدودیت، مسیر (جنوب به شمال) در آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس به سمت چالوس و مرزنآباد به صورت یکطرفه مدیریت میشود تا بار ترافیکی این محور به شکل مؤثرتری تخلیه شود.
رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: این محدودیت تا زمان روانسازی کامل ترافیک ادامه خواهد داشت و به محض بازگشت شرایط به حالت عادی و دوطرفه شدن تردد، اطلاعرسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.
سردار کرمی اسد همچنین با اشاره به افزایش سفرها در روزهای پیشرو و برگزاری مراسم پیش رو، از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای ترافیکی را از منابع رسمی پیگیری کرده و با مدیریت زمان سفر، از حضور در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با مأموران پلیس و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای خواهد داشت.