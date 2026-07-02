به گزارش ایلنا، کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: متخلفان این پرونده پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در دادگاه عمومی بخش انگوت، به جرم اقدام علیه حیات‌وحش به ۲۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

سفیدی ضمن قدردانی از عملکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان زیست‌محیطی، اظهار داشت: خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و تحت حمایت کشور و از سرمایه‌های حیاتی تنوع زیستی در منطقه سبلان است که حفظ آن برای پایداری اکوسیستم ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با هشدار نسبت به هرگونه اقدام علیه حیات‌وحش افزود: دستگاه قضا و محیط زیست با هرگونه شکار غیرمجاز و حیوان‌آزاری با جدیت برخورد کرده و این حکم، پیام بازدارنده‌ای برای متخلفان تعرض به سرمایه‌های طبیعی کشور خواهد بود.

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