در حاشیه نشست محیط زیست و توسعه پایدار صورت گرفت:
تأکید ایران و پاکستان بر گسترش همکاریهای محیطزیستی
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در حاشیه نهمین نشست کمیته عالیرتبه محیط زیست و توسعه پایدار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در بانکوک با وزیر تغییرات آبوهوایی و هماهنگی محیط زیست پاکستان، دیدار و درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه محیط زیست، تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، از مواضع مسئولانه و تلاشهای دولت پاکستان در حمایت از صلح و پیگیریهای دیپلماتیک در جریان جنگ اخیر تحمیلشده علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاریهای مشترک در زمینه مقابله با قاچاق گونههای جانوری، حفاظت از تنوع زیستی، تبادل دانش، تجربیات و ظرفیتهای فنی و تخصصی و همچنین تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف محیط زیست تأکید کردند.
همچنین، درباره روند برگزاری کاپ ۳۱ تغییرات اقلیمی که به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد، تبادل نظر صورت گرفت و طرفین بر اهمیت هماهنگی و همافزایی کشورهای منطقه برای تقویت مواضع مشترک در مذاکرات بینالمللی تغییرات اقلیمی، بهویژه در موضوعاتی همچون سازگاری با تغییرات اقلیمی، تأمین مالی اقلیم و انتقال فناوری، تأکید کردند.
از دیگر محورهای این دیدار، بررسی موضوعات مرتبط با سواحل مکران و ضرورت تقویت همکاریهای مشترک در این منطقه بود. در این راستا، دو طرف بر تعیین و فعالسازی فوکالپوینتهای تخصصی برای پیگیری توافقات و اجرای برنامههای مشترک محیطزیستی تأکید کردند.
بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، همچنین شزرامنصب علیخان کرال، وزیر تغییرات آبوهوایی و هماهنگی محیط زیست پاکستان ضمن قدردانی از سخنرانی روز گذشته شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در نهمین نشست کمیته عالیرتبه محیط زیست و توسعه پایدار، بهویژه بخش مربوط به تبیین آثار و تبعات تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و هشدار نسبت به خطرات ناشی از عادیسازی چنین رفتارهایی در نظام بینالملل، این مواضع را مسئولانه و قابل تقدیر توصیف کرد.
وی همچنین با تجلیل از مقاومت تاریخی مردم ایران، اظهار کرد: مردم ایران در حالی که در سوگ شخصیت بزرگی همچون رهبر شهید انقلاب بودند، با ایستادگی و استقامت در برابر متجاوزان از عزت و استقلال کشور خود دفاع کردند و این مقاومت، درسی بزرگ برای همه ملتهای منطقه است.
وزیر پاکستان جمهوری اسلامی ایران را الگویی برای کشورهای تحت ستم و در حال توسعه دانست و افزود: ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و مقاومت ملت خود، توانسته است در شکلدهی به نظم جدید منطقهای و ترسیم خاورمیانهای جدید نقشآفرین باشد.
وی در ادامه با استقبال از گسترش همکاریهای دوجانبه، بر آمادگی کشورش برای توسعه تعاملات با جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مقابله با قاچاق حیاتوحش، حفاظت از تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، هماهنگی در آستانه برگزاری کاپ ۳۱ تغییرات اقلیمی در ترکیه و اجرای برنامههای مشترک منطقهای، از جمله موضوعات مرتبط با سواحل مکران و فعالسازی فوکالپوینتهای مشترک، تأکید کرد.