خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باند سارقان در پارک پردیسان منهدم شد

باند سارقان در پارک پردیسان منهدم شد
کد خبر : 1807456
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست از دستگیری باند چهار نفره سارقان فعال در پارک طبیعت پردیسان خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست، از دستگیری باند ۴نفره سارقان فعال در پارک طبیعت پردیسان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کیف و تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی و سرقت مقرون به آزار در پارک پردیسان، با پیگیری یگان حفاظت سازمان، همکاری پلیس پیشگیری، کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و هماهنگی مراجع قضایی، اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند

رستگار افزود: متهمان دارای سوابق کیفری بودند و در بازرسی از آن‌ها ابزار ارتکاب جرم از جمله چاقو و تلفن‌های همراه مسروقه کشف شد. همچنین متهمان در جریان تحقیقات به سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کردند. 

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه پارک طبیعت پردیسان با وسعت ۲۸۰ هکتار یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های طبیعت کشور است و روزانه میزبان شمار زیادی از شهروندان برای ورزش، پیاده‌روی و فعالیت‌های فرهنگی و علمی است، اظهار کرد: تأمین نظم و امنیت این مجموعه همانند سایر پارک‌های شهری بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است. 

وی از شهروندان خواست برای حفظ امنیت خود از حضور در ساعات خلوت، همراه داشتن اشیای قیمتی، نمایش طلا و زیورآلات و تردد در نقاط تاریک و خارج از مسیرهای تعیین‌شده خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع سرقت، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ یا نگهبانان مستقر در ورودی‌های شمالی و جنوبی پارک اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی