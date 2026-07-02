باند سارقان در پارک پردیسان منهدم شد

به گزارش ایلنا، رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست، از دستگیری باند ۴نفره سارقان فعال در پارک طبیعت پردیسان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کیف و تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی و سرقت مقرون به آزار در پارک پردیسان، با پیگیری یگان حفاظت سازمان، همکاری پلیس پیشگیری، کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و هماهنگی مراجع قضایی، اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند

رستگار افزود: متهمان دارای سوابق کیفری بودند و در بازرسی از آن‌ها ابزار ارتکاب جرم از جمله چاقو و تلفن‌های همراه مسروقه کشف شد. همچنین متهمان در جریان تحقیقات به سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کردند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه پارک طبیعت پردیسان با وسعت ۲۸۰ هکتار یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های طبیعت کشور است و روزانه میزبان شمار زیادی از شهروندان برای ورزش، پیاده‌روی و فعالیت‌های فرهنگی و علمی است، اظهار کرد: تأمین نظم و امنیت این مجموعه همانند سایر پارک‌های شهری بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی از شهروندان خواست برای حفظ امنیت خود از حضور در ساعات خلوت، همراه داشتن اشیای قیمتی، نمایش طلا و زیورآلات و تردد در نقاط تاریک و خارج از مسیرهای تعیین‌شده خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع سرقت، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ یا نگهبانان مستقر در ورودی‌های شمالی و جنوبی پارک اطلاع دهند.

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