تصادف زنجیرهای در محور لاهیجان – لنگرود/ ۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان از وقوع حادثه برخورد زنجیرهای ۶ دستگاه خودرو در محور لاهیجان به لنگرود خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، مرتضی سلیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۰۰:۰۱ بامداد امروز، حادثه برخورد زنجیرهای ۶ دستگاه خودرو در محور لاهیجان به لنگرود، مقابل پایگاه امداد و نجات جادهای دیزبن، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و ارزیابی وضعیت مصدومان را آغاز کردند.
سلیمی ادامه داد: در این حادثه ۱۶ نفر درگیر شدند که از این تعداد ۵ نفر مصدوم شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی ۳ نفر توسط نیروهای امدادی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی و توجه کامل به شرایط جاده، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند تا شاهد کاهش سوانح رانندگی باشیم.