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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

استقرار بیمارستان تخصصی سیار در مراسم تشییع رهبر شهید/ پیش‌بینی ۱۰۰ تخت برای خدمات بستری موقت

استقرار بیمارستان تخصصی سیار در مراسم تشییع رهبر شهید/ پیش‌بینی ۱۰۰ تخت برای خدمات بستری موقت
کد خبر : 1807427
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از استقرار بیمارستان تخصصی سیار در محل برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این بیمارستان با حضور کادر درمان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و سایر مراکز دانشگاهی، خدمات درمانی و تشخیصی را با پیش‌بینی ۱۰۰ تخت بستری موقت به مراجعان ارائه می‌کند.

«نادر توکلی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیت بیمارستان سیار در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: بیمارستان سیار دانشگاه علوم پزشکی ایران در واقع یک بیمارستان تخصصی سیار است که با هدف ارائه خدمات درمانی سریع و اولیه راه‌اندازی شده است. بخش عمده‌ای از کادر درمانی این مجموعه را پرسنل بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تشکیل می‌دهند و در کنار آن‌ها نیروهای درمانی از سایر مراکز دانشگاهی نیز در این بیمارستان حضور دارند و به ارائه خدمات می‌پردازند. 

‎مسوول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، ادامه داد: در این بیمارستان سیار حدود ۱۰۰ تخت بستری موقت در نظر گرفته شده است تا بیمارانی که نیاز به مراقبت اولیه یا تحت نظر قرار گرفتن دارند، بتوانند خدمات لازم را در همان محل دریافت کنند. 

توکلی با اشاره به نوع خدمات ارائه‌شده در این مرکز افزود: طیف متنوعی از خدمات درمانی در این بیمارستان سیار ارائه می‌شود؛ از جمله خدمات احیای پیشرفته برای بیماران بدحال، انجام اقدامات تشخیصی مانند سونوگرافی و همچنین انجام برخی آزمایش‌های اولیه و ضروری برای بررسی وضعیت بیماران. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این، خدماتی مانند تزریقات، پانسمان و ارائه دارو نیز در این بیمارستان انجام می‌شود تا بیماران بتوانند خدمات اولیه درمانی را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنند. 

وی در پایان تأکید کرد: در صورتی که بیماری نیاز به خدمات تخصصی‌تر یا بستری در مراکز مجهزتر داشته باشد، پس از انجام اقدامات اولیه در بیمارستان سیار، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی مناسب ارجاع و منتقل خواهد شد. 

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