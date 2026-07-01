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رئیس سازمان نظام پزشکی ایران:

ظرفیت ایران برای نقش‌آفرینی در بازتوانی ورزشکاران پارالمپیک بالا است

ظرفیت ایران برای نقش‌آفرینی در بازتوانی ورزشکاران پارالمپیک بالا است
کد خبر : 1807373
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رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و درمانی کشور گفت: ایران از توان بالایی برای نقش‌آفرینی در حوزه بازتوانی ورزشکاران پارالمپیک برخوردار است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام پزشکی و کمیته ملی پارالمپیک، با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه توانبخشی و بازتوانی، اظهار کرد: امروز این توفیق را داشتیم که در جمع مسئولان ارزشمند کمیته ملی پارالمپیک حضور پیدا کنیم؛ کمیته‌ای که واقعاً سربلند، افتخارآفرین و منشأ طرح مباحث بسیار خوب و کاربردی است.

وی افزود: جامعه پزشکی کشور خدمت به کمیته ملی پارالمپیک و جانبازان و توان‌یابان سربلند این مجموعه را برای خود افتخار می‌داند. با توجه به تجربه بیش از 40 ساله جامعه پزشکی در حوزه توانبخشی و درمان جانبازان و معلولان جنگ و نیز برخورداری از نیروی انسانی توانمند، به نظر می‌رسد کشور ما می‌تواند در حوزه بازتوانی ورزشکاران پارالمپیک در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: باید از این تجربه و توان ملی استفاده کنیم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز به امضا رسید، می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت‌های بسیار جدی در این حوزه باشد تا بتوانیم در زمینه توانبخشی و درمان ورزشکاران پارالمپیکی، چه در منطقه و چه در سطح جهان، به کانونی اثرگذار تبدیل شویم. در این زمینه، امروز گفت‌وگوهای عملیاتی انجام شد و امیدواریم به مرحله اجرا نیز برسد.

رئیس‌زاده همچنین گفت: از سوی دیگر، در جامعه پزشکی نیز جانبازان و توان‌یابان بزرگواری حضور دارند که می‌توانند جذب کمیته ملی پارالمپیک شوند و از امکانات و توانمندی‌های این کمیته بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: این تفاهم و همکاری می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدی برای کشور باشد؛ هم در عرصه ارائه خدمات به ورزشکاران پارالمپیکی و هم در زمینه ارائه خدمات به جانبازان و توان‌یابان کشور عزیزمان ایران.

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