وی افزود: جامعه پزشکی کشور خدمت به کمیته ملی پارالمپیک و جانبازان و توان‌یابان سربلند این مجموعه را برای خود افتخار می‌داند. با توجه به تجربه بیش از 40 ساله جامعه پزشکی در حوزه توانبخشی و درمان جانبازان و معلولان جنگ و نیز برخورداری از نیروی انسانی توانمند، به نظر می‌رسد کشور ما می‌تواند در حوزه بازتوانی ورزشکاران پارالمپیک در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: باید از این تجربه و توان ملی استفاده کنیم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز به امضا رسید، می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت‌های بسیار جدی در این حوزه باشد تا بتوانیم در زمینه توانبخشی و درمان ورزشکاران پارالمپیکی، چه در منطقه و چه در سطح جهان، به کانونی اثرگذار تبدیل شویم. در این زمینه، امروز گفت‌وگوهای عملیاتی انجام شد و امیدواریم به مرحله اجرا نیز برسد.

رئیس‌زاده همچنین گفت: از سوی دیگر، در جامعه پزشکی نیز جانبازان و توان‌یابان بزرگواری حضور دارند که می‌توانند جذب کمیته ملی پارالمپیک شوند و از امکانات و توانمندی‌های این کمیته بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: این تفاهم و همکاری می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدی برای کشور باشد؛ هم در عرصه ارائه خدمات به ورزشکاران پارالمپیکی و هم در زمینه ارائه خدمات به جانبازان و توان‌یابان کشور عزیزمان ایران.