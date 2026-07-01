اختصاص ۶۶ پایگاه مدیریت بحران برای مراسم تشییع رهبر شهید
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آمادهباش ۱۰۰ درصدی نیروها و اختصاص ۶۶ پایگاه مدیریت بحران برای اسکان زائران و پشتیبانی امدادی مراسم تشییع پیکر مطهر امام قائد شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از اختصاص صد در صدی همه پایگاههای مدیریت بحران شهر تهران برای پشتیبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر امام قائد شهید خبر داد و گفت: تمامی کارکنان و ظرفیتهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تا پایان مراسم به صورت ۱۰۰ درصدی در آمادهباش و مأموریت خواهند بود. همچنین در کنار اقدامات مرتبط با پشتیبانی از مراسم ، مرکز این سازمان و ادارات مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نیز مأموریتهای ذاتی خود را در حوزههای مختلف ایمنی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بدون وقفه انجام خواهند داد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان با اشاره به اقدامات انجامشده برای پشتیبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر امام قائد شهید، اظهار کرد: از مجموع پایگاههای مدیریت بحران شهر تهران، ۶۶ پایگاه به منظور اسکان اضطراری و پشتیبانی از این مراسم در اختیار ستاد تشییع قرار گرفته است.
وی افزود: از این تعداد، ۵۳ پایگاه برای اسکان زائرین ارجمند و ۱۳ پایگاه نیز در قالب ماموریتهای امدادی در اختیار اورژانس، جمعیت هلال احمر، سازمان بهشت زهرا(س) و معاونت خدمات شهری قرار گرفته است تا خدمات مورد نیاز در هماهنگی کامل به شهروندان و زائران ارائه شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اینکه ارائه این ظرفیتها خللی در مأموریتهای اصلی سازمان ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران علاوه بر انجام مأموریتهای پشتیبانی این مراسم، مسئولیتهای ذاتی خود در حوزه ایمنی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را نیز با حداکثر توان دنبال خواهد کرد.
نصیری با بیان اینکه این سازمان علاوه بر مأموریتهای تخصصی خود در حوزه ایمنی، مسئولیت قانونی هماهنگی بینبخشی در مدیریت بحران را نیز بر عهده دارد، گفت: در رویدادهای بزرگ، انسجام میان دستگاههای مختلف و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مدیریت شهری، نقش تعیینکنندهای در تأمین ایمنی و ارائه خدمات مطلوب دارد.
وی با اشاره به استقرار مرکز هماهنگی و پشتیبانی عملیات مدیریت شهری در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بر آمادگی کامل تمامی معاونتها، واحدها، تجهیزات، زیرساختها و سامانههای ارتباطی سازمان تأکید کرد و افزود: با برنامهریزی، هماهنگی مستمر و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، تلاش خواهیم کرد خدماترسانی به شهروندان و زائران با بالاترین سطح آمادگی، ایمنی و نظم انجام شود.