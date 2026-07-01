به گزارش ایلنا از شهر، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، شهرداری تهران در کنار سایر دستگاه‌ها تمامی ظرفیت خود در بخش‌های مختلف را به کار گرفته تا به بهترین شکل میزبان زائران آقای شهید ایران باشد. در این میان یکی از مهمترین بخش‌ها ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل عمومی و تردد زائران در سطح شهر است.

در همین راستا پارکینگ‌ها در ۱۴ ورودی در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران پیش‌بینی شده که زائران از استان‌های مختلف می‌توانند بر اساس مبادی ورودی به پایتخت به نزدیکترین پارکینگ‌های پیش‌بینی شده در این محدوده‌ها مراجعه کنند که درمجموع ظرفیت پارک حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پارکینگ فراهم شده است.

پارکینگ‌های شمال

دو ورودی آزادراه تهران-پردیس و آزادراه تهران- شمال با ظرفیت ۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه در شمال تهران پیش‌بینی شده است؛ همچنین تخمین جمعیت ورودی در این بخش یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت نفرات داخل خودروها ۳۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر است.

در آزادراه تهران- پردیس ۷۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو پارک خواهند کرد که شامل ۲۰ هزار دستگاه در سطح معبر شهید بابایی، ۲۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سطح معبر شهید زین‌الدین حدفاصل شهید صیاد شیرازی تا شهید یاسینی، ۱۵ هزار دستگاه در حاشیه آزادراه تهران- پردیس و ۱۵ هزار دستگاه در حاشیه بزرگراه شهید یاسینی است.

همچنین در ورودی آزادراه تهران- شمال ظرفیت پارک ۱۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو فراهم شده که شامل ۶ هزار دستگاه در پارک ارم و معابر اطراف و ۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه در حاشیه آزادگان از خرازی تا شهید فهمیده خواهد بود.

پارکینگ‌های جنوب

در چهار ورودی آزادراه تهران- ساوه، بزرگراه آیت الله سعیدی، آزادراه خلیج فارس و جاده قدیم قم در جنوب تهران درمجموع ۳۴۶ هزار و ۴۳۰ دستگاه پارک خواهند کرد.

ظرفیت ورودی آزادراه تهران- ساوه ۶۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه است؛ به طوری که در پارک حاشیه‌ای بزرگراه شهید بروجردی پنج هزار و ۴۰۰ دستگاه، آذرشهر هزار دستگاه، سامانی‌پور گمرک غرب ۵۰۰ دستگاه، باغ پرندگان دو هزار و ۵۰۰ دستگاه، حاشیه آزادراه تهران- ساوه ۵۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه پارک خواهند کرد.

در بزرگراه آیت الله سعیدی شرایط برای پارک ۵۳ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو فراهم شده که در این بخش ظرفیت زمین خاکی مجاور آزادگان(مهبان) چهار هزار دستگاه و آزادگان از فتح تا امام علی (ع) ۴۹ هزار و ۹۵۰ دستگاه است.

ظرفیت پارکینگ‌ها در آزادراه خلیج فارس ۱۹۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه است که شامل ۳۰ هزار دستگاه در فرودگاه امام خمینی (ره)، ۶ هزار دستگاه در کهریزک، شهر آفتاب و شاهد، ۲۵ هزار دستگاه در بهشت زهرا (س) – دانشگاه یادگار امام، چهار هزار دستگاه در پارک حاشیه‌ای علامه عسگری، پنج هزار دستگاه در پارک حاشیه‌ای بزرگراه هاشمی، چهار هزار دستگاه پارک حاشیه‌ای خلیج فارس از علامه عسگری تا آزادگان، دو هزار و ۶۰۰ دستگاه در آزادگان از افسریه تا امام علی(ع)، هشت هزار دستگاه در تره‌بار آزادگان، ۵۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه در حاشیه بزرگراه خلیج‌فارس از علامه عسگری تا فرودگاه، ۵۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه در بزرگراه آیت الله سعیدی از آزادگان تا فرودگاه است.

همچنین جاده قدیم قم ظرفیت پارک ۳۵ هزار و ۲۸۰ دستگاه خودرو را خواهند داشت؛ به طوری که در زمین خاکی میدان فرمانداری و پایانه جوانمرد و بلوار دستواره سه هزار دستگاه، میدان شهدای شاملو هزار و ۵۴۰ دستگاه، خیابان شهید رجایی ابتدای معاینه فنی ۴۸۰ دستگاه، خیابان ترانسفو جنب کتابخانه کوثر ۹۶۰ دستگاه، جاده قدیم قبل از آوینی ۱۶ هزار دستگاه، شهید رجایی از آوینی تا آزادگان دو هزار و ۳۰۰ دستگاه، شهید رسولی دو هزار دستگاه، شهید آوینی و شهید کریمی ۶ هزار دستگاه و معابر اطراف سه هزار دستگاه خودرو پارک خواهند کرد.

پارکینگ‌های شرق

ظرفیت پارک ۱۱۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو در ورودی‌های شرق پایتخت فراهم شده که تخمین ورودی جمعیت در این بخش سه میلیون نفر و جمعیت داخل خودروها ۴۱۶ هزار و ۸۵۰ نفر است.

بر این اساس در ورودی جاده ورامین ۶۴ هزار و ۸۲۰ دستگاه شامل ۳۳ هزار دستگاه در زمین خاکی اتوبوسرانی فیروزآباد، ۱۸ هزار دستگاه در پارک حاشیه‌ای بزرگراه امام علی (ع)، ۸۲۰ دستگاه در پارکینگ ضلع جنوب و ضلع شرق حرم شاه عبدالعظیم و ۱۳ هزار دستگاه در پارک حاشیه‌ای شهید شوشتری پارک خواهند کرد.

ظرفیت پارکینگ‌های ورودی بزرگراه امام رضا (ع) ۳۹ هزار و ۴۸۰ دستگاه است؛ به طوری که در پارکینگ ورزشگاه تختی ۱۳ هزار دستگاه، پارکینگ محدوده مسعودیه دو هزار دستگاه، زمین مسطح مجاور پایانه خاوران ۴۸۰ دستگاه، حاشیه بزرگراه امام رضا از بسیج تا خاورشهر ۲۴ هزار دستگاه خودرو مستقر خواهند شد.

در ورودی جاده دماوند ۱۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو پارک می‌کنند که شامل پارکینگ ورودی جاده دماوند با ظرفیت ۸۰۰ دستگاه و پارک حاشیه‌ای با ظرفیت سه هزار دستگاه، پارکینگ خیابان دماوند از سه راه تهرانپارس تا شهید بابایی با ظرفیت ۹ هزار دستگاه و پارکینگ حاشیه‌ای دوران با ظرفیت دو هزار دستگاه است.

پارکینگ‌های غرب تهران

غرب پایتخت، پنج ورودی دارد که ظرفیت پارکینگ ها به نفر یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۴۷۰ نفر است.

ظرفیت ورودی بزرگراه شهید خرازی ۱۳۱ هزار و ۱۹۰ نفر پیش‌بینی شده که شامل پارکینگ ایرانمال ۲۰ هزار دستگاه، هزار و یک شهر ۳۰ هزار دستگاه، معبر خیابان آیت الله مجتبی تهرانی هزار و ۸۰۰ دستگاه، پارک حاشیه‌ای بزرگراه شهید خرازی ۱۶ هزار دستگاه، زمین‌های خاکی ناحیه ۶ تعداد ۱۵ هزار دستگاه، زمین‌های اطراف ناحیه یک تعداد هزار و ۴۰۰ دستگاه، مترو وردآورد هزار و ۳۰۰ دستگاه، زمین خاکی محدوده خرازی ۱۲ هزار دستگاه، زمین انتهای شمیم ۷۵۰ دستگاه، محدوده شرقی مترو وردآورد ۸۴۰ دستگاه، پایانه اتوبوس دریاچه دو هزار و ۳۲۰ دستگاه، کوهک دو هزار و ۸۰۰ دستگاه، میدان دانش دو هزار و ۸۰۰ دستگاه، حاشیه بزرگراه خرازی از آزادگان تا جاده چالوس ۲۵ هزار دستگاه است.

ظرفیت ورودی بزرگراه شهید همدانی ۲۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه خواهد بود که ۱۶ هزار دستگاه در حاشیه معبر بزرگراه شهید همدانی، پنج هزار دستگاه در زمین خاکی اردستانی و هزار و ۴۰۰ دستگاه در زمین ناحیه دو پارک خواهند کرد.

در بزرگراه شهید فهمیده ظرفیت پارک ۷۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه فراهم شده که شامل ۲۰ هزار دستگاه در ورزشگاه آزادی، ۳۲ هزار دستگاه در پارک حاشیه‌ای فهمیده از آزادگان تا وردآورد، دو هزار و ۵۰۰ دستگاه در خیابان ۵۵ و ۲۲ هزار دستگاه در حاشیه شهید فهمیده از آزادگان تا کلاک است.

ظرفیت بزرگراه شهید لشگری ۸۸ هزار و ۳۱۰ دستگاه است؛ به طوری که مرکز خرید و فروش خودرو پنج هزار دستگاه، جنب نمایشگاه کانکس دو هزار و ۲۰۰ دستگاه، سرویس اتوبوس سایپا هزار و ۲۹۰ دستگاه، خیابان ۵۴ جنب پارکینگ سایپا دو هزار و ۵۰۰ دستگاه، خیابان ۵۲ تعداد سه هزار و ۲۰۰ دستگاه، خیابان مگاموتور چهار هزار دستگاه، زمین خاکی جنب مگاموتور ۹ هزار و ۲۵۰ دستگاه، جنب پل دوگاز ۱۰ هزار دستگاه، خیابان داروپخش و خیابان مجاور مرکز شماره‌گذاری میثم و داخل فضای شماره‌گذاری هزار و ۱۷۰ دستگاه، مرکز خرید خودرو و زمین گرامی و خیابان‌های گروه بهمن ۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه، چوگان دو هزار و ۹۰۰ دستگاه، آزادگان از فهمیده تا لشگری هشت هزار و ۳۰۰ دستگاه، حاشیه لشگری از آزادگان تا پل کلاک دو هزار دستگاه ظرفیت دارد.

همچنین در بزرگراه فتح ظرفیت پارک ۸۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه فراهم شده که شامل ۲۵ هزار دستگاه در پارکینگ وزارت راه، ۵۰ هزار دستگاه در پارک حاشیه‌ای متوسلیان- مهدوی کنی تا فهمیده، هزار و ۵۰۰ دستگاه جنب مسیر قوری‌چای، سه هزار و ۲۰۰ دستگاه جنب پارک طبیعت، دو هزار و ۹۰۰ دستگاه در بلوار آذر۵، هزار و ۲۰۰ دستگاه در بلوار آما و هزار و ۵۰۰ دستگاه در بلوار جباری است.

البته این مقادیر تا ۲۰۰ هزار ظرفیت نیز افزایش خواهد داشت.

به گزارش شهر، بنا بر اظهار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در صورت تکمیل ظرفیت و بنا به ضرورت امکان پارک خودرو در مسیرهای مشخص شده اتوبان های ورودی شهر هم وجود خواهد داشت.

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