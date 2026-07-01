لغو مرخصی کارکنان درمانی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، نادر توکلی امروز در نشستی خبری اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای امام خمینی(ره) تهران که یکی از مهم‌ترین محل‌های حضور زائران از سراسر کشور خواهد بود، تمهیدات ویژه‌ای با همکاری اورژانس تهران، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل کادر درمان گفت: مرخصی کارکنان حوزه درمان به جز موارد اضطراری لغو شده است و همه نیروهای بهداشت و درمان برای خدمت‌رسانی در این مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

او افزود: با توجه به حضور انبوه زائران، چند مرکز درمانی و بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات تخصصی و خدمات احیای قلبی و ریوی در محل مراسم مستقر خواهند شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)، بیمارستان بقیه‌الله(عج)، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی استان تهران در استقرار این مراکز درمانی مشارکت دارند و بیمارستان‌های صحرایی در نقاط مختلف داخل و خارج از مجموعه مصلا مستقر می‌شوند. توکلی تصریح کرد: این مجموعه درمانی به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند بین ۹۰ تا ۹۵ درصد نیازهای درمانی و امدادی زائران و مددجویان احتمالی را در محل پاسخ دهد.

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