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لغو مرخصی کارکنان درمانی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید

لغو مرخصی کارکنان درمانی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1807213
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بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران مرخصی کارکنان درمانی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید لغو شده است.

به گزارش ایلنا، نادر توکلی امروز در نشستی خبری اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای امام خمینی(ره) تهران که یکی از مهم‌ترین محل‌های حضور زائران از سراسر کشور خواهد بود، تمهیدات ویژه‌ای با همکاری اورژانس تهران، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل کادر درمان گفت: مرخصی کارکنان حوزه درمان به جز موارد اضطراری لغو شده است و همه نیروهای بهداشت و درمان برای خدمت‌رسانی در این مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

او افزود: با توجه به حضور انبوه زائران، چند مرکز درمانی و بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات تخصصی و خدمات احیای قلبی و ریوی در محل مراسم مستقر خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)، بیمارستان بقیه‌الله(عج)، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی استان تهران در استقرار این مراکز درمانی مشارکت دارند و بیمارستان‌های صحرایی در نقاط مختلف داخل و خارج از مجموعه مصلا مستقر می‌شوند.

توکلی تصریح کرد: این مجموعه درمانی به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند بین ۹۰ تا ۹۵ درصد نیازهای درمانی و امدادی زائران و مددجویان احتمالی را در محل پاسخ دهد.

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