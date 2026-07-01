خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختصاص ۶۰ بوستان بزرگ برای استقرار موکب‌ها و زائران

اختصاص ۶۰ بوستان بزرگ برای استقرار موکب‌ها و زائران
کد خبر : 1807208
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: ۶۰ بوستان بزرگ برای استقرار موکب‌ها و زائران در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: مدیریت شهری تمام تمهیدات لازم از جمله آب برای مراسم وداع و تشییع را اندیشیده است.

‌وی افزود: موکب‌هایی که می‌توانند اعلام آمادگی کند برای پذیرایی از زائران می‌توانند هم در سامانه و هم در مناطق و نواحی ثبت نام کنند.

‌فروزنده مطرح کرد: ۶۰ بوستان بزرگ پایتخت از جمله بوستان یاس فاطمی، بوستان چیتگر، بوستان سرخه حصار آماده استقرار موکب‌ها و پذیرایی از زائران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی