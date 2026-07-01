به گزارش ایلنا، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: مدیریت شهری تمام تمهیدات لازم از جمله آب برای مراسم وداع و تشییع را اندیشیده است.

‌وی افزود: موکب‌هایی که می‌توانند اعلام آمادگی کند برای پذیرایی از زائران می‌توانند هم در سامانه و هم در مناطق و نواحی ثبت نام کنند.

‌فروزنده مطرح کرد: ۶۰ بوستان بزرگ پایتخت از جمله بوستان یاس فاطمی، بوستان چیتگر، بوستان سرخه حصار آماده استقرار موکب‌ها و پذیرایی از زائران است.

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