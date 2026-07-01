به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری زاده گفت: تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه فعال هستند.

وی افزود: اما طبق بررسی های انجام شده و اعلام ستاد بدرقه رهبر شهید، میادین و بازارهایی که در محدوده مصلی تهران و محل اصلی برگزاری این مراسم قرار دارد، به دلیل ازدحام جمعیت به شعاع یک کیلومتر امکان خدمات رسانی به شهروندان را ندارند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: روز دوشنبه ۱۵ تیرماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تعطیل هستند.

بختیاری زاده یادآور شد: همچنین در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۳ مرکز عرضه دام زنده سازمان و نیز پایانه پروتئینی بهمن فعال هستند.

وی تاکید کرد: میدان مرکزی میوه و تره بار نیز در این ایام با حضور صنف بار فروشان و هماهنگی با کشاورزان همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و تعطیل نیست.

مدیرعامل سازمان میادن میوه و تره بار شهرداری تهران در ادامه گفت: برای خدمات رسانی بهتر در این ایام تمامی بهره برداران موظف شدند تا کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان را در بخش های تره بار، محصولات پروتئنی و بازرگانی تهیه و ذخیره کنند.

وی افزود: فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار با هدف خدمت رسانی به شهروندان و میهمانانی که از استان های مختلف برای شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید به پایتخت آمده اند؛ در این ایام تداوم دارد.

بختیاری زاده در پایان بیان کرد: از روز سه شنبه ۱۶ تیرماه تا روز جمعه فعالیت تمامی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به مانند قبل خواهد بود.

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