به گزارش ایلنا از سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس دستور اداری ابلاغ شده در خرداد سال گذشته و در اجرای بندهای (۱) و (۲) قسمت (ج) مصوبه شماره هیأت وزیران، حق سرانه درمان بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می‌شود، از ابتدای فروردین‌ ماه امسال، ماهانه چهار میلیون و هشت هزار و ۶۰۰ ریال معادل ۴۰۰ هزار و ۸۶۰ تومان(به ازای هر نفر) تعیین شده است.

بر این اساس، حق سرانه درمان این گروه از بیمه‌شدگان در سال گذشته ۲۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود. سازمان تأمین اجتماعی همچنین اعلام کرد افرادی که حق بیمه ماه‌های سپری‌شده سال جاری را با نرخ قبلی پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت حق سرانه درمان آنان در فیش‌ ماه های بعدی یا از طریق گردش حساب بدهی سالانه دریافت خواهد شد. در این اطلاعیه تأکید شده که مبالغ محاسبه‌شده تا پیش از ابلاغ این مصوبه، به صورت علی‌الحساب منظور شده بود. حق سرانه درمان یکی از مؤلفه‌های بیمه درمانی در سازمان تأمین اجتماعی است که از بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین برخی مستمری‌بگیران مشمول، مطابق مقررات دریافت می‌شود و منابع آن برای ارائه خدمات درمانی در مراکز ملکی و طرف قرارداد این سازمان اختصاص می‌یابد. سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 51 میلیون نفر بیمه‌شده و افراد تبعی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور به شمار می‌رود و هر ساله میزان حق سرانه درمان این گروه از بیمه‌شدگان بر اساس مصوبه هیأت وزیران بازنگری و ابلاغ می‌شود.

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