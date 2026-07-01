به گزارش ایلنا از ستاد خبری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرداری تهران؛ در این راستا و با توجه به ابعاد گسترده مراسم، ظرفیت‌های ارائه خدمات ناوگان تاکسیرانی به‌منظور رفاه حال زائران و شرکت‌کنندگان افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد محورهای خدمات‌رسانی از ۸ محور به ۱۴ محور و تعداد خودروهای مستقر از ۸۰۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی ون ارتقا یافته است.

این سرویس‌رسانی ویژه و کاملاً رایگان، از ساعت ۴ صبح شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان مراسم، مطابق با برنامه ستاد برگزاری، در محورهای مشخص‌شده ادامه خواهد داشت. محورهای ۱۴ گانه خدمات‌رسانی رایگان: محور ۱: پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی محور ۲: پارکینگ هزار و یک شهر تا بزرگراه شهید خرازی محور ۳: پارک جنگلی سرخه‌حصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق محور ۴: پردیس مسافری شرق تا متروی فرهنگسرای اشراق محور ۵: ابتدای خیابان آیت‌الله مطهری تا پل بزرگراه آیت‌الله مدرس محور۶: میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیت‌الله بهشتی و سهروردی محور ۷: ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری محور ۸: میدان راه‌آهن تا میدان حر محور ۹: چهارباغ تا متروی شهر زیبا محور ۱۰: میدان تره‌بار مرکزی تا مترو فلاح محور ۱۱: پارکینگ گلگشت تا مصلی امام خمینی(ره) محور ۱۲: پارکینگ شهرری تا متروی شهرری محور ۱۳: بزرگراه یادگار امام (حد فاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضل‌الله) محور ۱۴: بزرگراه شهید باکری (حد فاصل همت تا آزادراه تهران-کرج

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