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خدمات‌رسانی رایگان تاکسیرانی به زائران/ استقرار هزار ون در ۱۴ محور

خدمات‌رسانی رایگان تاکسیرانی به زائران/ استقرار هزار ون در ۱۴ محور
کد خبر : 1807144
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سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در راستای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید، از تقویت و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی به زائران و استقرار یک هزار دستگاه ون در ۱۴ محور خبر داد.

به گزارش ایلنا از ستاد خبری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرداری تهران؛ در این راستا و با توجه به ابعاد گسترده مراسم، ظرفیت‌های ارائه خدمات ناوگان تاکسیرانی به‌منظور رفاه حال زائران و شرکت‌کنندگان افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد محورهای خدمات‌رسانی از ۸ محور به ۱۴ محور و تعداد خودروهای مستقر از ۸۰۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی ون ارتقا یافته است.

این سرویس‌رسانی ویژه و کاملاً رایگان، از ساعت ۴ صبح شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان مراسم، مطابق با برنامه ستاد برگزاری، در محورهای مشخص‌شده ادامه خواهد داشت.

محورهای ۱۴ گانه خدمات‌رسانی رایگان:

محور ۱: پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی

محور ۲: پارکینگ هزار و یک شهر تا بزرگراه شهید خرازی

محور ۳: پارک جنگلی سرخه‌حصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق

محور ۴: پردیس مسافری شرق تا متروی فرهنگسرای اشراق

محور ۵: ابتدای خیابان آیت‌الله مطهری تا پل بزرگراه آیت‌الله مدرس

محور۶: میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیت‌الله بهشتی و سهروردی

محور ۷: ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری

محور ۸: میدان راه‌آهن تا میدان حر

محور ۹: چهارباغ تا متروی شهر زیبا

محور ۱۰: میدان تره‌بار مرکزی تا مترو فلاح

محور ۱۱: پارکینگ گلگشت تا مصلی امام خمینی(ره)

محور ۱۲: پارکینگ شهرری تا متروی شهرری

محور ۱۳: بزرگراه یادگار امام (حد فاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضل‌الله)

محور ۱۴: بزرگراه شهید باکری (حد فاصل همت تا آزادراه تهران-کرج

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