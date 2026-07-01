خدماترسانی رایگان تاکسیرانی به زائران/ استقرار هزار ون در ۱۴ محور
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در راستای تسهیل تردد شرکتکنندگان در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید، از تقویت و افزایش ظرفیت خدماترسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی به زائران و استقرار یک هزار دستگاه ون در ۱۴ محور خبر داد.
به گزارش ایلنا از ستاد خبری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرداری تهران؛ در این راستا و با توجه به ابعاد گسترده مراسم، ظرفیتهای ارائه خدمات ناوگان تاکسیرانی بهمنظور رفاه حال زائران و شرکتکنندگان افزایش یافته است؛ بهگونهای که تعداد محورهای خدماترسانی از ۸ محور به ۱۴ محور و تعداد خودروهای مستقر از ۸۰۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی ون ارتقا یافته است.
این سرویسرسانی ویژه و کاملاً رایگان، از ساعت ۴ صبح شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان مراسم، مطابق با برنامه ستاد برگزاری، در محورهای مشخصشده ادامه خواهد داشت.
محورهای ۱۴ گانه خدماترسانی رایگان:
محور ۱: پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی
محور ۲: پارکینگ هزار و یک شهر تا بزرگراه شهید خرازی
محور ۳: پارک جنگلی سرخهحصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق
محور ۴: پردیس مسافری شرق تا متروی فرهنگسرای اشراق
محور ۵: ابتدای خیابان آیتالله مطهری تا پل بزرگراه آیتالله مدرس
محور۶: میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیتالله بهشتی و سهروردی
محور ۷: ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری
محور ۸: میدان راهآهن تا میدان حر
محور ۹: چهارباغ تا متروی شهر زیبا
محور ۱۰: میدان ترهبار مرکزی تا مترو فلاح
محور ۱۱: پارکینگ گلگشت تا مصلی امام خمینی(ره)
محور ۱۲: پارکینگ شهرری تا متروی شهرری
محور ۱۳: بزرگراه یادگار امام (حد فاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضلالله)
محور ۱۴: بزرگراه شهید باکری (حد فاصل همت تا آزادراه تهران-کرج