به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "محمد شرفی" فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، در نشست مشترک با ریاض الخیدانی معاون امنیتی وزارت کشور عراق و مسئولان دو کشور، با قدردانی از همکاری‌های صمیمانه دولت و ملت عراق در برگزاری مراسم اربعین، اظهار داشت: راهپیمایی عظیم اربعین، بزرگ‌ترین عملیات مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق است و موفقیت آن در گرو هماهنگی، برنامه‌ریزی و تعامل مستمر میان دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به دستاوردهای همکاری‌های مشترک در سال‌های گذشته، افزود: توسعه زیرساخت‌های مرزی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و راه‌اندازی سامانه سجاد، نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران و کاهش ایستایی در مرزها داشته است و ضروری است این روند با تقویت سامانه‌ها و استمرار تفاهم‌نامه‌های مشترک ادامه یابد.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا تأمین امنیت زائران، مدیریت ترافیک، ساماندهی تردد اتباع خارجی، توسعه خدمات گذرنامه و مقابله با قاچاق مواد مخدر را از مهم‌ترین محورهای همکاری دو کشور برشمرد و گفت: با توافق انجام‌شده، سامانه سجاد از ابتدای ماه صفر در مرزهای مشترک فعال خواهد شد و تمامی اسناد مسافرتی زائران نیز باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده است

در ادامه این نشست، سپهبدریاض الخیدانی معاون امنیتی وزارت کشور عراق با اشاره به بازدیدهای مشترک از پایانه‌های مرزی، از رفع بخش عمده مشکلات زیرساختی در مرزهای عراق خبر داد و گفت: توسعه سالن‌های مسافری، تجهیز پایانه‌ها، بهسازی مسیرهای مواصلاتی و به‌روزرسانی سامانه سجاد، آمادگی عراق برای میزبانی از زائران اربعین را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت زائران اولویت نخست دولت عراق است، اظهار کرد: اتباع غیرایرانی از مرز مهران تردد نخواهند کرد و بر اساس توافقات مشترک، زائران پاکستانی و افغانستانی از مرزهای استان خوزستان وارد عراق خواهند شد،همچنین مرز شلمچه برای تردد دارندگان گذر خادم در نظر گرفته شده است.

سپهبد الخیدانی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش زائران افزود: همزمان با ایام اربعین، ۹۰ گیت گذرنامه در پایانه‌های شلمچه و چذابه، ۶۰ گیت در فرودگاه نجف و ۶۰ گیت در مرز حاج عمران فعال خواهد بود و در صورت افزایش حجم تردد، ظرفیت گیت‌های گذرنامه نیز متناسب با نیاز افزایش می‌یابد.

گفتنی است: در پایان این نشست، مسئولان ایران و عراق بر استمرار هماهنگی‌های میدانی، تبادل اطلاعات، اجرای کامل تفاهم‌نامه‌های مشترک و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های دو کشور برای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم مراسم اربعین حسینی تأکید کردند.

انتهای پیام/