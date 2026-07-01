پذیرش زائران مراسم تشییع در ۳۰ ایستگاه منتخب مترو

به گزارش ایلنا، مسعود لطفی با تأکید بر اهمیت این مأموریت ملی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران بسیج شده است و اولویت اصلی ما، ارائه خدمات ایمن، منظم و بدون وقفه و همچنین مدیریت هوشمند جریان مسافران در این رویداد بزرگ ملی است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی شبکه مترو افزود: از ابتدای بهره‌برداری در روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان مراسم، متروی تهران به صورت ۲۴ ساعته خدمات‌رسانی خواهد کرد و تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همچنین از افزایش ظرفیت ناوگان خبر داد و گفت: با بازنگری در برنامه‌های تعمیراتی، حداکثر ظرفیت ناوگان وارد مدار بهره‌برداری شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار و ۲۰۰ حرکت قطار در شبانه‌روز انجام شود. همچنین سرفاصله حرکت قطارها متناسب با میزان تقاضای مسافران، به صورت شناور تنظیم خواهد شد.

لطفی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های شبکه مترو تصریح کرد: سامانه‌های اطلاع‌رسانی، تجهیزات صوتی و تصویری، سیستم‌های تهویه، پله‌برقی‌ها، آسانسورها و سایر تجهیزات مورد نیاز به‌طور کامل بازبینی و آماده بهره‌برداری شده‌اند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه و با بالاترین سطح کیفیت انجام شود.

وی در ادامه، جزئیات برنامه‌های اجرایی این عملیات گسترده را تشریح کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از کارکنان و نیروهای پیمانکار در قالب سه شیفت کاری در سراسر شبکه مترو مستقر خواهند شد. همچنین ۳۰ ایستگاه منتخب به عنوان ایستگاه‌های ویژه پذیرش و هدایت زائران تعیین شده‌اند که با هماهنگی ناوگان اتوبوسرانی، انتقال شرکت‌کنندگان در مراسم را بر عهده خواهند داشت. در عین حال، سایر ایستگاه‌های شبکه نیز مطابق روال معمول، خدمات‌رسانی به مسافران روزانه شهر را بدون وقفه ادامه خواهند داد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به نوآوری‌های مدیریتی این عملیات، افزود: برای نخستین‌بار، فرماندهان مستقلی در مراکز فرمان خطوط هفت‌گانه مترو مستقر خواهند شد تا با تمرکز بیشتر بر هر خط، تصمیم‌گیری‌های عملیاتی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود. همچنین برای تمامی ایستگاه‌های هدف، مدیریت میدانی پیش‌بینی شده است تا هماهنگی میان بخش‌های بهره‌برداری، فنی، خدماتی، انتظامی و پشتیبانی با انسجام بیشتری دنبال شود.

لطفی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مدیریت جمعیت، اظهار کرد: تمامی مسیرهای پرتردد، نقاط حساس شبکه و شرایط احتمالی افزایش حجم مسافران مورد ارزیابی قرار گرفته و سناریوهای مختلف برای هدایت مسافران، کنترل ازدحام و حفظ تداوم خدمات تدوین شده است.

وی همچنین از تقویت سامانه‌های پایش تصویری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، استقرار تیم‌های واکنش سریع فنی، برق، مخابرات و امداد در نقاط حساس شبکه و تجهیز ایستگاه‌ها به امکانات امدادی خبر داد و افزود: تمامی این اقدامات با هدف حفظ ایمنی، مدیریت روان تردد و ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ایستگاه‌های مصلی و شهید بهشتی در خط یک و ایستگاه میرزای شیرازی در خط ۳ از روز جمعه تا پایان برگزاری مراسم مسافرگیری نخواهند داشت. همچنین در صورت افزایش حجم مسافران، اعمال محدودیت یا توقف موقت مسافرگیری در برخی ایستگاه‌ها متناسب با ظرفیت سکوها و قطارها و با هماهنگی مراکز فرمان و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، وی در پایان تأکید کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت ناوگان، آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و اجرای برنامه‌ریزی‌های ویژه، تلاش خواهد کرد خدمات حمل‌ونقل ریلی شهری را در طول برگزاری این مراسم ملی با بالاترین سطح کیفیت، ایمنی و نظم به شهروندان، مسافران روزانه و زائران ارائه کند.

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