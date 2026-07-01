شهادت ستوانسوم افشین فتحی در پی حمله تروریستی

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس کردستان، ستوانسوم افشین فتحی که در تاریخ 5 تیرماه 1405 در پی حمله تروریستی به عوامل تامین نظم و امنیت عمومی در ایستگاه ایست و بازرسی سبدلو بانه، مجروح شده بود در سحرگاه امروز دهم تیرماه 1405 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

گفتنی است: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام در روز جاری در در زادگاهش ( شهرستان بیجار) برگزار می گردد.

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