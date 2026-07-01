شهادت ستوانسوم افشین فتحی در پی حمله تروریستی
کد خبر : 1807070
مرکز اطلاع رسانی پلیس استان از شهادت ستوانسوم افشین فتحی از کارکنان انتظامی بانه خبر داد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس کردستان، ستوانسوم افشین فتحی که در تاریخ 5 تیرماه 1405 در پی حمله تروریستی به عوامل تامین نظم و امنیت عمومی در ایستگاه ایست و بازرسی سبدلو بانه، مجروح شده بود در سحرگاه امروز دهم تیرماه 1405 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
گفتنی است: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام در روز جاری در در زادگاهش ( شهرستان بیجار) برگزار می گردد.