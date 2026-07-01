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شهادت ستوانسوم افشین فتحی در پی حمله تروریستی

شهادت ستوانسوم افشین فتحی در پی حمله تروریستی
کد خبر : 1807070
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مرکز اطلاع رسانی پلیس استان از شهادت ستوانسوم افشین فتحی از کارکنان انتظامی بانه خبر داد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس کردستان، ستوانسوم افشین فتحی که در تاریخ 5 تیرماه 1405 در پی حمله تروریستی به عوامل تامین نظم و امنیت عمومی در ایستگاه ایست و بازرسی سبدلو بانه، مجروح شده بود در سحرگاه امروز دهم تیرماه 1405 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

گفتنی است: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام در روز جاری در در زادگاهش ( شهرستان بیجار) برگزار می گردد. 

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