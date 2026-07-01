۸۵۰ زندانی غیرعمد در روزهای تشییع رهبر شهید آزاد میشوند
ستاد مردمی دیه کشور با اتکاء بر ظرفیتهای استانی در تلاش است در حاشیه یکی از باشکوهترین مراسم تشییع جهان اسباب آزادی ۸۵۰ زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم نماید.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، در آستانه تشییع مرجع عالیقدر جهان تشیّع و پرچمدار جبهه حق و مقاومت، امام مجاهد شهید آیتاللهالعظمی سیّد علی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه، نمایدگی ستادهای دیه استانی همسو با اقشار مختلف اجتماعی ضمن اهتمام برای برپایی آیینهای سوگواری فقدان بزرگمردی که سراسر عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای کلمه حق، دفاع از اسلام و خدمت به مردم سپری نمود تلاش خواهند داشت در بازه زمانی تشییع پیکر مطهر آن قائد شریف در شهرهای نجف، کربلا، قم، تهران و مشهد با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی اسباب استخلاص جمعی از زندانیان غیربزهکار را فراهم نمایند.
سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: برای تسهیل شرایط آزادی ۸۵۰ زندانی غیرعمد در کمیته ویژهای که روز یکشنبه (۸ تیرماه) با حضور نمایندگان حقیقی و حقوقی تشکیل شد از مجموع پروندههای وصول شده از ۳۱ استان تعداد ۵۲۰ زندانی مالی و ۳۳۰ محکوم مهریه و نفقه در اقدامی ویژه و با مسامحه بسیار، به برکت خون امام شهید از بند آزاد و همزمان با تشییع پیکر ارباً اربای امام خامنهای (ره) که همواره دغدغه آزادی زندانیان غیرعمد را داشتند شرایط بازگشت این افراد اغلب عائلهمند را به آغوش گرم خانواده فراهم نماییم.
وی با اشاره به این که تعظیم آیین تشییع زعیم شهید به نوعی مانور قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در شرایط پساجنگ شمرده میشود، گفت: از شروع فعالیت ستاد مردمی دیه در رمضان سال 1369 تا به امروز نزدیک به 195 هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافتهاند که تحقق این آمار ارزنده افزون بر کمکهای نوعدوستانه خیرین مرهون حمایتهای مادی و معنوی آن رهبر سفر کردهای است که از مهر سال ۱۳۸۵ که آیتالله خامنهای (ره) برای نخستین بار کمک نقدی خودشان را در قالب برپایی جشن گلریزان ستاد دیه کشور بذل محبت داشتند تا آخرین واریزی معظمله در سوم رمضان سپری شده، در مجموع طی بازه زمانی تقریبا دو دههای ۲۱ مرحله برای استخلاص ۳۴۴ زندانی غیرعمد رقمی معادل ۱۶۵.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بحساب ستاددیه کشور منظور داشتند.
جولایی فعالشدن بخش «تخصیص وجوهات شرعی به زندانیان غیرعمد» در پایگاه اطلاعرسانی امام خامنهای (ره) در سال ۱۳۹۵ را دلیل دیگری از عنایت قلبی ایشان نسبت به حل مشکل محبوسان بدهکار مطرح کرد و افزود: قائد شهید علاوه بر اختصاص اعتبار ریالی در سفرهای استانی به کرمانشاه و خراسانشمالی نیز از موضوع آزادی زندانیان غیرعمد غافل نبودند و برای آزادی ۳۶۵ زندانی تحت حمایت ستاد مردمی دیه اعتبار خاص تعیین فرمودند.
وی اظهار کرد: پاسخ مثبت به استفتاء بعمل آمده از سوی رهبر شهید دایر بر اختصاص وجوهات شرعی فطریه به امر حسنه آزادی جرایم غیرعمد در دهه هشتاد، تقدیر از دستاندرکاران حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در خلال ایراد خطبههای نماز عیدفطر سال ۱۳۹۶ و همچینین تاکید چند باره من باب تسهیل شرایط آزادی زندانیان بدهکار مالی در دیدار با مسئولین عالی قضائی در تیر ماه ۱۴۰۳ از دیگر توجهات قابل اعتنای آن مقام روحانی به حوزه آزادی زندانیان حکایت دارد.