اعزام ۱۰۰ آمبولانس و ۳۰ اتوبوسآمبولانس به پایتخت
رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح برنامههای امدادی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از اعزام ۱۳۰ خودروی امدادی شامل ۱۰۰ آمبولانس و ۳۰ اتوبوسآمبولانس به تهران و استقرار نیروهای بهداشتی و درمانی در زائرسراها و مسیر مراسم خبر داد.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی کامل این سازمان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران و شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: در تهران خدمات اورژانس در سه بخش برنامهریزی شده است که یکی از مهمترین آنها ارائه خدمات در زائرسراهاست؛ جایی که زائران پیش از مراسم وداع و تشییع مستقر میشوند.
وی افزود: در زائرسراها نظارتهای بهداشتی بر اماکن، نظارت بر فرآیند طبخ و توزیع غذا، تأمین آب آشامیدنی و سایر خدمات مورد نیاز با دقت انجام میشود. همچنین با توجه به گرمای هوا، مراقبتهای لازم برای پیشگیری از بیماریهای مرتبط با فصل گرما در دستور کار همکاران حوزه بهداشت قرار دارد تا زائران با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: برای روز تشییع نیز در مسیر تعیینشده از میدان دماوند تا محل برگزاری مراسم، آمبولانسها، موتورلانسها و سایر تیمهای امدادی مستقر خواهند شد تا در کوتاهترین زمان ممکن به شرکتکنندگان خدمات ارائه دهند.
به گزارش شهر، میعادفر با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای حفظ روند عادی خدمات اورژانس در تهران تصریح کرد: به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات جاری به شهروندان، بهویژه سالمندان و بیماران که امکان حضور در مراسم را ندارند، از ظرفیت استانهای معین و سایر استانها استفاده کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، حدود ۳۰ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و سایر تجهیزات و نیروهای امدادی از استانهای مختلف به تهران فراخوان شدهاند تا ضمن پشتیبانی از مراسم تشییع، خدمات عادی اورژانس در پایتخت نیز بدون وقفه ادامه یابد.