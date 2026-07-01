تهران در بالاترین سطح آمادگی امنیتی قرار دارد

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اشاره به ارائه گزارش‌های فرماندهان دستگاه‌های مسئول، اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد با توجه به انگیزه بالای نیروهای عملیاتی، هماهنگی‌های مؤثر میان دستگاه‌های مسئول و ارزیابی‌های انجام‌شده، وضعیت امنیتی استان تهران در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: برآوردهای انجام‌شده و تجربه موجود حاکی از آن است که امروز در بالاترین سطح آمادگی امنیتی قرار داریم.

استاندار تهران همچنین از شهروندان خواست ضمن توجه به توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، در صورت مشاهده هرگونه مورد یا رفتار مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ (پلیس)، ۱۱۳ (ستاد خبری وزارت اطلاعات) و ۱۱۴ (ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه) به دستگاه‌های مسئول گزارش کنند.

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