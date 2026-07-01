استاندار تهران:
تهران در بالاترین سطح آمادگی امنیتی قرار دارد
استاندار تهران با تأکید بر مطلوب بودن وضعیت امنیتی پایتخت، از قرار داشتن استان در بالاترین سطح آمادگی امنیتی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع ذیربط اطلاع دهند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اشاره به ارائه گزارشهای فرماندهان دستگاههای مسئول، اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد با توجه به انگیزه بالای نیروهای عملیاتی، هماهنگیهای مؤثر میان دستگاههای مسئول و ارزیابیهای انجامشده، وضعیت امنیتی استان تهران در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: برآوردهای انجامشده و تجربه موجود حاکی از آن است که امروز در بالاترین سطح آمادگی امنیتی قرار داریم.
استاندار تهران همچنین از شهروندان خواست ضمن توجه به توصیههای پلیس و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، در صورت مشاهده هرگونه مورد یا رفتار مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ (پلیس)، ۱۱۳ (ستاد خبری وزارت اطلاعات) و ۱۱۴ (ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه) به دستگاههای مسئول گزارش کنند.