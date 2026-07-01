بازطراحی آموزش و پژوهش در دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر
رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تشریح وضعیت آموزشی، پژوهشی و برنامههای توسعهای این دانشکده، از حرکت هدفمند آن به سمت آموزش و پژوهش مسئلهمحور، بینرشتهای و اثرگذار خبر داد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «عسل آغاز» با اشاره به ظرفیتهای علمی و انسانی دانشکده مدیریت، علم و فناوری اظهار کرد: مهمترین سرمایه این دانشکده اعضای هیئت علمی و نیروی انسانی متخصص آن هستند و تلاش شده است با تکیه بر این ظرفیت، مسیر آموزش و پژوهش از چارچوب صرفاً نظری فاصله گرفته و به سمت رویکردهای مسئلهمحور، نیازمحور و مبتنی بر داده حرکت کند.
وی افزود: در حال حاضر دانشکده مدیریت، علم و فناوری دارای سه گروه آموزشی مدیریت کسبوکار، اقتصاد و مالی و مطالعات علم و فناوری است. در سالهای اخیر نیز متناسب با نیازهای روز کشور و تحولات محیط کسبوکار، رشتهها و گرایشهای جدیدی از جمله اقتصاد انرژی و مدیریت فناوری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری راهاندازی شدهاند.
رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به حضور دانشجویان بینالمللی در این دانشکده گفت: توسعه تعاملات علمی بینالمللی از اولویتهای دانشکده بوده و هماکنون بیش از ۱۷۰ دانشجوی بینالمللی، عمدتاً از کشور عراق، در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.
آغاز در تشریح فعالیتهای پژوهشی دانشکده خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۷ مقاله نمایهشده در پایگاه ISI، بیش از ۱۶۷۷ استناد علمی، بیش از ۱۰۷ مقاله علمی ـ پژوهشی و کنفرانسی و ۱۸ عنوان کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشکده منتشر شده است. سیاست دانشکده در سالهای آینده بر تقویت همکاریهای علمی، جذب اعضای هیئت علمی جوان و ارتقای کیفیت پژوهشهای کاربردی متمرکز خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و نوآوری اظهار کرد: رویکرد دانشکده آن است که آموزش صرفاً به مباحث نظری محدود نشود و دانشجویان در طول تحصیل با مسائل واقعی سازمانها و کسبوکارها مواجه شوند. در همین راستا، بخش قابل توجهی از فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشکده در قالب پروژههای مشترک با صنعت، نشستهای تخصصی و برنامههای مسئلهمحور دنبال میشود.
رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری همچنین به فعالیتهای مرکز نوآوری دانشکده اشاره کرد و گفت: توسعه زیستبوم نوآوری و کارآفرینی از محورهای مهم فعالیت دانشکده است و همکاریهای متعددی با پارک علم و فناوری و سایر نهادهای مرتبط در این زمینه شکل گرفته است.
آغاز با اشاره به برگزاری رویدادهای تخصصی در دانشکده افزود: طی سالهای اخیر برنامههای متعددی از جمله رویداد تحلیلگری منابع انسانی با حضور مدیران عامل، مدیران ارشد و متخصصان شرکتهای بزرگ کشور برگزار شده است. حضور مدیران و کارشناسان صنایع مختلف در این رویدادها ضمن انتقال تجربیات عملی، زمینه شکلگیری گفتوگوهای تخصصی در حوزههای مختلف را فراهم کرده است.
وی یکی دیگر از ظرفیتهای مهم دانشکده را بهرهگیری از اساتید مدعو و مدیران صاحبتجربه صنعت عنوان کرد و گفت: حضور فعالان برجسته حوزه مدیریت و اقتصاد در کنار اعضای هیئت علمی دانشگاه، فضای آموزشی دانشکده را به محیطی پویا، کاربردی و نزدیک به واقعیتهای بازار و کسبوکار تبدیل کرده است.
رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مشارکت دانشکده در برگزاری نمایشگاه کار دانشگاه گفت: این رویداد در سالهای اخیر با استقبال گسترده شرکتها و سازمانها مواجه شده و به یکی از بسترهای مؤثر ارتباط دانشجویان با بازار کار و فرصتهای شغلی تبدیل شده است.
وی همچنین نقش انجمنهای علمی و دانشجویی را در پویایی فضای دانشگاهی مهم ارزیابی کرد و افزود: برنامههای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نقش مؤثری در تقویت تعاملات علمی، افزایش نشاط دانشجویی و شکلگیری تجربهای غنیتر از زندگی دانشگاهی ایفا میکنند.
آغاز با اشاره به برنامههای آینده دانشکده اظهار کرد: بازطراحی مأموریت و مسیر تحول دانشکده با هدف افزایش اثرگذاری آن در نظام آموزش عالی و پاسخگویی بیشتر به نیازهای کشور در دستور کار قرار دارد. در این چارچوب، توسعه آموزشهای بینرشتهای، تقویت مهارتهای تحلیلی و تفکر انتقادی و طراحی دروس نوین از جمله بستههای اقتصاد و تفکر انتقادی برای دانشجویان کارشناسی و درس فلسفه هوش مصنوعی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه دورههای تخصصی ویژه مدیران و فعالان صنعت خبر داد و افزود: این دورهها با هدف ارتقای توانمندیهای مدیریتی و انتقال دانش روز به محیطهای حرفهای طراحی خواهند شد.
رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان تأکید کرد: رویکرد آموزش و پژوهش دانشکده در سالهای اخیر با تمرکز بر آموزش و پژوهش مسئلهمحور، بینرشتهای و دادهمحور و با بهرهگیری از ظرفیتهای نوآوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت، در راستای مأموریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال بازطراحی است.
به گفته وی توسعه رشتههای نوین، گسترش همکاری با صنعت، افزایش حضور استادان صنعتی و تقویت نقش دانشکده در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری و تعامل بیشتر با سایر دانشکده های دانشگاه از جمله برنامههایی است که با هدف حرکت به سوی دانشگاهی اثرگذارتر و مشارکت فعال در حل مسائل واقعی کشور دنبال میشود.