لغو طرح ترافیک برای تسهیل تردد زائران مراسم رهبر شهید

به گزارش ایلنا از ستاد خبری برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، محسن هرمزی، به ارائه گزارشی از نحوه فعالیت این معاونت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب و آخرین دیدار ایشان با مردم تمهیداتی در نظر گرفته شده است. در این تمهیدات که طی ۳ هفته اخیر با همکاری شهرداری تهران، پلیس راهور و مجموعه سپاه تهران هماهنگ شده ۳ حلقه ترافیکی ایجاد شد.

وی ادامه داد: تردد در اولین حلقه ترافیکی که مسیرهای منتهی به مصلی تهران را شامل می شود کاملا پیاده محور خواهد بود. در حلقه دوم بنا به شرایط و با نظارت پلیس راهور ترددهای کمی صورت خواهد گرفت و برای حلقه سوم هم تعاریفی در نظر گرفته شده است تا ورودی و خروجی به مصلی تهران قابل کنترل باشد.

هرمزی با بیان اینکه در روزهای وداع و در حلقه اول کاملا پیاده محور میزبان زائران هستیم، خاطرنشان کرد: در حلقه دوم هم بنا به تدبیر سپاه تهران و با هماهنگی پلیس راهور تردد هایی صورت خواهد گرفت. برای مراسم تشییع رهبر شهید و روز سوم این برنامه، پیش بینی شده که از ورودهای چهارده گانه پایتخت میزبان هموطنان باشیم. شهرداری تهران برای اسکان این زائران چندین زائرسرا پیش بینی کرده است و معاونت حمل و نقل نیز برای تردد آسان شرکت کنندگان مراسم وداع و تشییع توان خود را پای کار آورده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به ظرفیت حمل و نقل عمومی تهران عنوان کرد: در این راستا سیستم حمل و نقل عمومی با بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰۰ دستگاه ون در خدمت مرم خواهند بود و مردم را در روز تشییع از ورودی ها به ایستگاه های مترو منتقل خواهند کرد. مترو هم از روز شنبه به صورت ۲۴ ساعته به مردم خدمت رسانی خواهد کرد.

وی ادامه داد: بارگیری اصلی مسافران با مترو است و تمام ناوگان آماده خدمت است؛ سرفاصله ها در ایستگا های خطوط منتهی به ایستگاه متروی مصلی تهران به زیر ۵ دقیقه رسیده است. این اتفاق رقم جا به جایی مسافر در مترو را به بیش از ۲ برابر افزایش خواهد داد. همچنین برای ۳ حلقه‌ ترافیکی تاکسی و ون را برای ۸ محور پیش بینی کردیم؛ ۷ محور ویژه روز وداع و ۸ محور مخصوص روز تشییع. بنابراین هموطنان پس از رسیدن به مبادی ورودی تهران و پارک خودروی خود در پارکینگ های از قبل معرفی شده از طریق ون به ایستگاه های مترو متصل خواهند شد؛ برای برگشت هم این سیستم تعریف شده است.

هرمزی با بیان اینکه برای برگشت مسافران نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: با همفکری صورت گرفته با مسیریاب های داخلی امکان ثبت موقعیت جغرافیای خودروی پارک شده هموطنان در مبادی ورودی پایتخت وجود دارد. در اپلیکیشن بله هم بازوی حمل و نقل و ترافیک را ایجاد کردیم و همه زائران که از شهرهای دیگر می ایند می توانند مسیر خود را از طریق بازوی بله تشخیص بدهند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۳ ایستگاه در حلقه اول در این ۳ روز بارگیری مسافر ندارند، گفت: ایستگاه های مصلی تهران، شهید بهشتی و میرزای شیرازی به جهت ازدحام مسافران مسافرگیری ندارد و سرفاصله ها در این خطوط زیر ۵ دقیقه خواهد بود. مردم می توانند از ایستگاه های حریم حلقه اول استفاده کنند.

وی ادامه داد: در بزرگراه های شهید مدرس، امام علی(ع) و صیاد شیرازی حدود ۸۱ کیلومتر مسیر احصا شده است؛ البته شهروندان تا قبل از روز شنبه امکان استفاده از این مسیر را دارند ولی بعد از آغاز مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب این مسیرها کاملا پذیرای خودروهای امدادی خواهد بود.

هرمزی با اشاره به نحوه فعالیت اتوبوس های تندرو در این ایام خاطرنشان کرد: در روز تشییع از حد فاصل تهرانپاس تا آزادی و محورهای موازی که درگیر جمعیت هستند مسیر بی ار تی خط یک تعطیل خواهد بود. فعلا از مجموعه اتوبوسرانی تهران ۳۴۰۰ دستگاه اتوبوس را در نقاطی که مورد استفاده زوار خواهد بود، جانمایی کردیم و با کمک استانداری در تلاش هستیم که با استفاده از ظرفیت های ادارات حجم خدمت رسانی را بالا ببریم.

معاون شهردار تهران در پایان در خصوص نحوه اجرای طرح ترافیک گفت: در ۳ روز وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب طرح ترافیک اجرا نمی شود. همچنین در مجموعه های پارکینگی مبادی ۱۴ گانه ورودی تهران بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پارکینگ مشخص کردیم.

در صورت تکمیل ظرفیت و بنا به ضرورت امکان پارک خودرو در مسیرهای مشخص شده اتوبان های ورودی شهر وجود خواهد داشت.