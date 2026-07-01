اسکان و پذیرایی زائران در ۶۰ بقعه متبرکه در تهران

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد نصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، از آمادگی ۶۰ بقعه متبرکه استان برای اسکان و پذیرایی از مردم و زائران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۴۰ بقعه متبرکه سطح‌یک در شهر تهران به‌طور کامل آماده خدمت‌رسانی هستند، گفت: این بقاع کنار ۲۰ بقعه دیگر، به‌صورت قطعی در ایام برگزاری مراسم به مردم خدمات ارائه خواهند کرد و تعدادی دیگر از بقاع نیز در صورت نیاز به چرخه خدمت‌رسانی اضافه می‌شوند.

نصیری با اشاره به ظرفیت بقاع متبرکه استان تهران افزود: بیشتر این بقاع در شهر تهران قرار دارند و تعدادی نیز در شهرستان‌های اطراف از جمله اسلام‌شهر، ورامین و دماوند واقع شده‌اند که در مسیرهای ورودی به پایتخت قرار دارند. زائرانی که از سایر نقاط کشور عازم تهران هستند، می‌توانند در این بقاع استراحت کنند و از خدمات رفاهی و فرهنگی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در این بقاع علاوه بر فراهم شدن امکان اسکان در شبستان‌ها، سالن‌ها و حیاط حرم امامزادگان، برنامه‌های معنوی از جمله دعا و مناجات نیز برگزار خواهد شد، همچنین متناسب با امکانات هر بقعه، خدمات پذیرایی به زائران ارائه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی بقاع وعده‌های غذای گرم توزیع خواهد شد و در برخی دیگر پذیرایی ساده شامل آب، چای، شربت و اقلام مشابه در نظر گرفته شده است. تعدادی از بقاع نیز از ظرفیت اسکان شبانه برخوردار هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف استان تهران با اشاره به معیارهای سطح‌بندی بقاع متبرکه اظهار کرد: بقاع استان بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان نذورات مردمی، برخورداری از شبستان، حجم تردد زائران و ظرفیت زیارت‌پذیری در سه سطح یک، دو و سه دسته‌بندی شده‌اند که در این میان ۴۰ بقعه سطح‌یک، به‌صورت کامل آماده ارائه خدمات هستند.

وی همچنین از حضور شبانه‌روزی خادمان بقاع متبرکه خبر داد و گفت: تمامی خادمان حرم‌های امامزادگان به‌صورت ۲۴ساعته در بقاع حضور دارند و آماده خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم هستند.

ویزیت رایگان بیماران در پنج درمانگاه موقوفه تهران

به گزارش شهر، نصیری در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری پنج درمانگاه موقوفه در شهر تهران خبر داد و افزود: این مراکز درمانی در ایام برگزاری مراسم، خدمات ویزیت رایگان به مراجعان ارائه خواهند کرد، از این تعداد، سه درمانگاه در جنوب‌غرب تهران و دو درمانگاه در شمال‌غرب پایتخت مستقر هستند.

وی در پایان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و نهادهای مسئول تصریح کرد: با توجه به هماهنگی‌های ستادی مطلوب میان مجموعه‌های اجرایی، امیدواریم مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با نظم، شکوه و خدمت‌رسانی مناسب به مردم برگزار شود.

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