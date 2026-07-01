رئیس پلیس راهور:
از برپایی موکب و ایستگاه صلواتی در مسیرهای تشییع رهبر شهید خودداری شود
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت مدیریت روان تردد در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، از دستگاههای مسئول خواست از استقرار هرگونه موکب و ایستگاه صلواتی در معابر اصلی و مسیرهای تردد که موجب ایجاد اختلال در عبور و مرور میشود، خودداری کنند.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سردار سید تیمور حسینی روز چهارشنبه با تأکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاههای اجرایی در برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، از مسئولان ذیربط خواست در جانمایی موکبها و ایستگاههای صلواتی، بهویژه در سطح معابر اصلی و مسیرهای تردد، الزامات ترافیکی و ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت بهموقع و صحیح تردد شرکتکنندگان در این مراسم، اظهار کرد: از ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران همچنین سایر دستگاههای مسئول درخواست میکنم از برپایی هرگونه موکب، ایستگاه صلواتی یا هرگونه سازه و تأسیساتی که در سطح معابر اصلی و مسیرهای تردد موجب ایجاد مانع یا اختلال در عبور و مرور خودروها و جمعیت شود، بهطور جدی خودداری کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: اولویت نخست، مدیریت روان، ایمن و بهنگام تردد در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید است؛ بنابراین استقرار هرگونه موکب و ایستگاه صلواتی باید در محلهایی انجام شود که هیچگونه مانع یا مزاحمتی برای عبور و مرور وسایل نقلیه و جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم ایجاد نکند.
سردار حسینی تأکید کرد: رعایت این ملاحظات از سوی تمامی دستگاههای اجرایی و برگزارکنندگان مراسم، نقش مهمی در کاهش گرههای ترافیکی، افزایش ایمنی و برگزاری منظم و باشکوه مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید خواهد داشت.