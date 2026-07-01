از برپایی موکب و ایستگاه صلواتی در مسیرهای تشییع رهبر شهید خودداری شود

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سردار سید تیمور حسینی روز چهارشنبه با تأکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، از مسئولان ذی‌ربط خواست در جانمایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، به‌ویژه در سطح معابر اصلی و مسیرهای تردد، الزامات ترافیکی و ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.



وی با اشاره به ضرورت مدیریت به‌موقع و صحیح تردد شرکت‌کنندگان در این مراسم، اظهار کرد: از ستاد برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران همچنین سایر دستگاه‌های مسئول درخواست می‌کنم از برپایی هرگونه موکب، ایستگاه صلواتی یا هرگونه سازه و تأسیساتی که در سطح معابر اصلی و مسیرهای تردد موجب ایجاد مانع یا اختلال در عبور و مرور خودروها و جمعیت شود، به‌طور جدی خودداری کنند.



رئیس پلیس راهور فراجا افزود: اولویت نخست، مدیریت روان، ایمن و بهنگام تردد در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید است؛ بنابراین استقرار هرگونه موکب و ایستگاه صلواتی باید در محل‌هایی انجام شود که هیچ‌گونه مانع یا مزاحمتی برای عبور و مرور وسایل نقلیه و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم ایجاد نکند.



سردار حسینی تأکید کرد: رعایت این ملاحظات از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی و برگزارکنندگان مراسم، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی و برگزاری منظم و باشکوه مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید خواهد داشت.

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