۳.۷ همت؛ میزان خسارات وارده به زیرساختهای آموزشی در جنگ
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به حملات تروریستی دشمن امریکایی - صهیونیستی به مراکز آموزشی کشور، گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به ۱۵۰۷ فضای آموزشی کشور وارد شده است
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خانمحمدی در نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نخستین مکانی که در جریان حملات وحشیانه دشمن مورد اصابت قرار گرفت، مدرسه ای شهرستان میناب بود.
وی افزود: در جریان این جنگ، هزار و ۵۰۷ مدرسه و فضای آموزشی آسیب دیدند که از این تعداد، هزار و ۲۸۸ مدرسه دچار خسارتهای جزئی و ۱۶ مدرسه نیز به دلیل شدت آسیب، نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: عملیات بازسازی و بهسازی مدارس با رویکرد مردمیسازی و در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی آغاز شده که در همین راستا، «پویش مدرسه میناب» راهاندازی برای استفاده از ظرفیت گروههای مردمی، خیران و نهادهای مختلف در بحث آواربرداری، بهسازی و بازسازی مدارس راه اندازی شده است.
خانمحمدی با بیان اینکه روند بازگرداندن مدارس به چرخه آموزش با سرعت در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون هزار و ۱۹۵مدرسه آماده بهرهبرداری شده و فعالیت آموزشی در آنها از سر گرفته شده است.
وی برآورد اولیه خسارتهای واردشده به زیرساختهای آموزشی را حدود ۳.۷ همت اعلام کرد و گفت: علاوه بر مدارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی نیز از این حملات آسیب دیدند، بهگونهای که هشت پردیس دانشگاه فرهنگیان تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و حدود ۱۱۳ میلیارد تومان خسارت به این دانشگاه وارد شد ضمن اینکه میزان خسارت وارده به دانشگاه شهید رجایی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به تأمین منابع مالی بازسازی مدارس، گفت: در شرایط فعلی، اتکای اصلی ما برای تأمین منابع، مشارکت خیران مدرسهساز است و در همین راستا، ساخت ۱۶۸ مدرسه در نقاط مختلف کشور به نام دانشآموزان شهید میناب در دستور کار قرار گرفته است.