وی افزود: هلال احمر در سختی‌ها خود را توانمند کرده است که نمایی از آن را می‌توان در افزایش نیروهای داوطلب و نیروهای عملیاتی مشاهده کرد. هلال احمر از مدتی قبل از شروع جنگ در آماده‌باش کامل بود و 110 هزار نیرو برای آن روزهای سخت ساماندهی شده بودند. با این وجود، 28 هزار نیرو به کار گرفته شد و سایر نیروها در حالت آماده‌باش بودند.

دکتر کولیوند ادامه داد: این ساماندهی و برنامه‌ریزی سبب شد تا نیروهای هلال احمر در مدت زمان 4 دقیقه به کمک مردم برسند. این سرعت عمل سبب شد تا بیش از 7 هزار نفر از زیر آوار نجات پیدا کرده و نزدیک به 10 هزار نفر را در محل درمان کردیم. علاوه بر این، 1700 عملیات موفق در طول جنگ تحمیلی سوم انجام شد.

وی افزود: در جنگ تحمیلی سوم، 149 هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدند و ما همه این جنایت‌ها را ثبت کرده‌ایم و نقض حقوق بشردوستانه را مستند کرده و به مجامع بین‌المللی ارسال کردیم. در اقدامی بی‌سابقه، 36 موشک به مرکز تجمع بیمارستان‌های تهران شلیک کردند و هیچ اهمیتی به بیماران و کودکان بستری در این مراکز ندادند. در راستای ثبت این جنایت‌ها، 35 مکاتبه با مسئولان سایر کشورها انجام و 11 بیانیه صادر شد.

کولیوند توضیح داد: به دنبال این اقدامات و بدون این‌که ما از کشور دیگری درخواست کمک کنیم، 18 کشور و نهاد بشردوستانه محموله‌های کمکی خود را به ایران ارسال کردند که سریعا توزیع شدند. تنها خواسته ما از سایر کشورها این بود که به وظیفه قانونی خود عمل کنند. این خواسته در اجلاسیه ژنو نیز مطرح شد و تمامی جمعیت‌های ملی حاضر، حملات به ایران را محکوم کردند و حتی رئیس صلیب سرخ آمریکا از ایران عذرخواهی کرد.

وی افزود: علاوه بر این، در اجلاسیه ژنو از هلال احمر ایران به عنوان قوی‌ترین جمعیت جهان یاد شد و مقرر شد تا ایران به عنوان قطب آموزشی منطقه در عرصه امدادرسانی به حوادث و سوانح معین شود.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا روز 31 فروردین‌ماه، 205 هزار تماس با مرکز مشاوره 4030 برقرار شد و یک میلیون دقیقه مشاوره به شهروندان ارائه شد. این امر کمک بزرگ روانی به مردم کرد و باعث شد تا برخی از مشکلات آن‌ها از طریق همین مشاوره‌ها برطرف شود.

این مقام مسئول در هلال احمر خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تیم‌های سحر به صورت کامل در میدان حاضر بوده و به مردم آرامش خاطر می‌دادند و با استفاده از نیروهای تخصصی در حوزه روان، از مردم پشتیبانی می‌کردند.

وی افزود: آموزش، یکی دیگر از ارکان اقدامات هلال احمر در ایام جنگ و پس از آن است. در این حوزه اقدامات زیادی انجام شده است اما در یک نمونه، 3 میلیون نفر چهره‌به‌چهره آموزش دیدند و 8 میلیون نفر به صورت مجازی آموزش دریافت کردند. همچنین، هلال احمر مدرسه مجازی راه‌اندازی کرد تا معلمان برجسته به صورت رایگان به محصلان آموزش دهند تا هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از کشور، از تحصیل بازنماند.

کولیوند در ادامه صحبت‌های خود گفت: در ایام جنگ، مراکز بهداشتی و درمانی هلال احمر نیز فعال بودند. 340 هزار نسخه در ایام جنگ پذیرش شد و در برخی موارد داروها را به درِ منازل بیماران رساندیم. مراکز توانبخشی و داروخانه‌ها به صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند و اجازه ندادیم تا هیچ بیماری در شرایط سخت قرار گیرد.

وی افزود: این عملکرد خوب را مدیون امدادگران و پرستاران رشید هستیم که در تمام طول جنگ در خط مقدم حضور داشتند. تاریخ رشادت‌های پرستار بیمارستان خاتم را فراموش نمی‌کند و او قهرمان جنگ بود که 3 نوزاد را از زیر موشک‌باران نجات داد. هلال احمر در جنگ تحمیلی دوم و سوم 9 شهید تقدیم کرد و سایر نیروها نیز از همه داشته خود گذشتند و در دل خطر به مردم کمک‌رسانی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر تأکید کرد: خیرین نیز پای کار بودند و با اهدای کمک‌های خود خانه‌های آسیب‌دیده را بازسازی کردند. خیرین در سالیان اخیر یکی از اضلاع مهم کمک‌رسانی به مردم بودند و همواره در این مسیر در کنار هلال احمر حاضر بودند. این کمک‌ها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام نیز همواره برقرار بوده است. مسئولان ستاد در این سختی‌ها در کنار ما حضور داشتند و کمک کردند تا خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم. امروز نیز با امضای این تفاهم‌نامه، گام مهمی در این عرصه برداشته خواهد شد.