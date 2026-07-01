عبدالرحمن رستمیان، رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اعلام نظر جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ۶۰ درصد قبول شدگان پزشکی دارای سهمیه هستند، گفت: مسئولیت کاهش سهمیه‌ها باید بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی (از جمله کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش و تحقیقات) و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد.

وی افزود: سهمیه‌ها عمدتاً به مناطق محروم، ایثارگران، نیروهای مسلح (از جمله ارتش) و حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد. سهمیه مناطق محروم نیز به افرادی تعلق می‌گیرد که متعهد می‌شوند پس از پایان تحصیل در همان مناطق خدمت کنند تا کمبود نیروی متخصص در آن مناطق کاهش یابد.

رستمیان در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به گذشت سال‌های متعدد از اجرای این سهمیه، امروزه ردیف‌های سهمیه مناطق مشخص پر شده است و تعهددادگان در صورت بازگشت، برای سال‌های متمادی نیروی متخصص مورد نیاز آن مناطق را تأمین می‌کنند. از این‌رو، نیاز به تداوم این سهمیه به میزان کنونی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد ضروری است هرچه سریع‌تر، حتی از سال جاری، سهمیه مناطق محروم از ۳۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد و این سهمیه نیز صرفاً بر اساس نیاز واقعی در دانشگاه‌های همان مناطق اعمال شود.

به گفته وی، متأسفانه قوانین به‌روز نمی‌شوند. این قانون زمانی وضع شد که ردیف‌های مربوطه ایجاد شده بود و امروز که همان ردیف‌ها تکمیل شده‌اند، قانون همچنان تغییر نکرده است. لازم است هرچه سریع‌تر این قانون به‌روزرسانی شود.

رییس مجتمع بیمارستان امام خمینی تصریح کرد: یکی دیگر از سهمیه‌ها، سهمیه ایثارگران است. این سهمیه نیز باید به‌تدریج و پس از گذشت سال‌ها از پایان جنگ کاهش می‌یافت. به نظر می‌رسد اختصاص آن باید محدود به فرزندان شهدا یا جانبازان با درصد بالای مجروحیت باشد؛ زیرا نبود پدر در خانواده یا مجروحیت سنگین پدر به دلیل فداکاری ملی، بار سنگین‌تری را بر دوش اعضای خانواده قرار می‌دهد. این سهمیه نیز می‌تواند به‌تدریج به پنج درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: در مورد حوادث غیرمترقبه، نیز این سهمیه صرفاً به دلیل قطع ارتباط یا وقوع حادثه و فقط برای مدت یک سال در آن منطقه اعمال شود.

رستمیان اظهار کرد: در سال‌های گذشته، به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص، برخی ارگان‌ها از جمله ارتش، بورسیه و سهمیه اعطا می‌کردند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این ارگان‌ها از میان متخصصان، پذیرفته‌شدگان کنکور و قبول‌شدگان دستیاری که توانمندتر هستند، بورسیه کنند و سایر سهمیه‌ها حذف شوند.

رئیس مجتمع بیمارستان امام خمینی اضافه کرد: ضرورت دارد از همین امسال سهمیه‌ها کاهش یابد. به نظر می‌رسد کل سهمیه‌ها می‌تواند از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد و به‌تدریج به ۱۰ درصد و حتی کمتر برسد. یا حداقل، امسال از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد و سال بعد به ۲۰ درصد و سپس به‌تدریج کاهش یابد.

به گفته وی، برخی از اساتید که خود آزاده، جانباز یا از ایثارگران هستند و از جمله بهترین اساتید و نخبگان به شمار می‌روند، خود نیز از سهمیه استفاده نکرده‌اند و موافق کاهش آن هستند.

رستمیان در پایان گفت: حمایت از سربازان زمان جنگ و آسیب‌دیدگان جنگ در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و آنان به‌عنوان قهرمانان آن کشور معرفی می‌شوند؛ اما این حمایت بیشتر در قالب راهکارهای حمایتی و امتیازهای اجتماعی است و آنان نشان افتخار و جایگاه قابل احترام در جامعه دارند.

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