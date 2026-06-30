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فراخوان جذب داوطلب برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر انقلاب

فراخوان جذب داوطلب برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر انقلاب
کد خبر : 1806818
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​رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور از آغاز ثبت‌نام داوطلبان برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند تا روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه با تکمیل فرم ثبت‌نام، آمادگی خود را برای ارائه خدمات داوطلبانه اعلام کنند.

به گزارش ایلنا، سید محمدجواد حسینی، رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، از آغاز فراخوان جذب داوطلبان برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی ایران خبر داد. 

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع، فرآیند ساماندهی نیروهای داوطلب در دستور کار قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، حضور داوطلبان خدمت‌رسان است. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بهزیستی کشور، حسینی افزود: افراد علاقه‌مند می‌توانند در قالب خدمات داوطلبانه در پنج محور شامل خدمت در مواکب، خدمات پزشکی و پیراپزشکی، خدمت‌رسانی به سالمندان و افراد دارای معلولیت، ارائه خدمات مشاوره روان‌شناختی و کمک به تأمین اقلام پذیرایی با سازمان بهزیستی همکاری کنند. این خدمات در سه شهرستان تهران، قم و مشهد ارائه خواهد شد. 

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند تا پنجشنبه ۱۱ تیرماه با مراجعه به لینک زیر، نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت‌نام اقدام کنند: https://survey.porsline.ir/s/ZR2Eu1Nc

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