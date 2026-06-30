جزئیات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده به شرح زیر اعلام شده است:

۱. مسئولیت امدادرسانی در مراسم تشییع: جمعیت هلال‌احمر مسئولیت مستقیم و کامل ارائه خدمات امداد و نجات، کمک‌های اولیه و پوشش امدادی زائران را در محدوده مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران، جاده‌های منتهی به تهران، و مسیرهای تعیین شده در روز مراسم تشییع بر عهده دارد.

۲. استقرار پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در مصلا: عملیات جانمایی تجهیزات و نیروهای امدادی به طور کامل در مصلای تهران انجام شده است؛ پست‌ها، پایگاه‌های امدادی و ایستگاه‌های سلامت هلال‌احمر مستقر شده و آماده ارائه خدمات درمانی اولیه به مراجعه‌کنندگان هستند.

۳. همکاری بیش از ۱۰ استان معین در اسکان زائران: به منظور میزبانی شایسته از زائرانی که از سراسر کشور به پایتخت سفر می‌کنند، بیش از ۱۰ استان معینِ جمعیت هلال‌احمر در فرآیند آماده‌سازی، تجهیز و مدیریت اردوگاه‌های اسکان موقت زائران در بوستان‌های منتخب شهر تهران مشارکت فعال دارند.

۴. پیش‌بینی ظرفیت بیش از ۲ میلیون اسکان موقت: با توجه به پیش‌بینی حضور حجم بالای زائران از اقصی نقاط کشور، تمهیدات زیرساختی لازم برای برپایی اردوگاه اسکان و تأمین اسکان موقت و اضطراری بالغ بر ۲ میلیون زائر در نقاط پیش‌بینی‌شده شهر تهران اندیشیده شده است.

۵. آماده‌باش ظرفیت ۶۷ هزار نفری نیروهای امدادی و جوانان: تمام تیم‌های درمان اضطراری، تیم‌های واکنش سریع، نیروهای امداد و نجات هلال‌احمر استان تهران و استان‌های معین، به همراه شبکه گسترده جوانان داوطلب با مجموع ظرفیت ۶۷ هزار نفر در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

۶. سازماندهی نیروهای فعال و پشتیبان: از کل ظرفیت آماده‌باش، تعداد ۳۷ هزار نیروی امدادی و داوطلب به طور مستقیم و میدانی در عملیات پوشش امدادی مراسم فعال خواهند بود و ۳۰ هزار نیروی آموزش‌دیده دیگر نیز به عنوان کادر ذخیره برای پشتیبانی اضطراری سازماندهی شده‌اند.

۷. تمهیدات هلال‌احمر برای پوشش مراسم در استان‌های قم، خراسان رضوی و کشور عراق، متعاقبا اعلام می‌شود.

۸. امدادگران هلال‌احمر طبق وظیفه خود، در تمامی جاده‌های کشور و همچنین مسیرهای حرکت زائران و کاروان‌های عزاداری، برای ارائه خدمات در حوادث جاده‌ای احتمالی نیز حضور فعال دارند.