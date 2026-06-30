نامنویسی ۱۵ هزار نفر از دانشگاههای علوم پزشکی برای حضور در مراسم تشییع
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ثبتنام بیش از ۱۵ هزار دانشجو، عضو هیأت علمی و کارمند دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، سعید بابایی اظهار کرد: بر اساس ثبتنامهای انجامشده، برنامهریزی گستردهای برای حضور دانشگاهیان علوم پزشکی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حال انجام است و تاکنون ۶۹ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی از استانهای مختلف کشور برای مشارکت اعضای خود در این مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه ظرفیت پیشبینیشده برای اعزام دانشگاهیان به تهران، مشهد و قم تاکنون به بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده است، گفت: پیشبینی میشود با تکمیل فرآیند ثبتنام، این تعداد افزایش یابد.
به گفته بابایی، بیش از پنج هزار نفر برای حضور در آیین تشییع در تهران، حدود ۶ هزار نفر برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین در مشهد و نزدیک به چهار هزار نفر نیز برای حضور در آیینهای پیشبینیشده در قم ثبتنام کردهاند.
وی همچنین از آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران، مشهد و قم برای میزبانی از دانشگاهیان خبر داد و افزود: این دانشگاهها علاوه بر فراهم کردن امکانات اسکان و پذیرایی، ظرفیتهای درمانی خود را نیز برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم به کار خواهند گرفت.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم برای اعزام دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی با مشارکت معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها در حال انجام است و برنامهریزی برای حملونقل، اسکان و حضور منظم کاروانهای دانشگاهی در مراسم ادامه دارد.