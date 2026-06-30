مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اعزام دانشگاهیان به تهران، مشهد و قم تاکنون به بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل فرآیند ثبت‌نام، این تعداد افزایش یابد.

به گفته بابایی، بیش از پنج هزار نفر برای حضور در آیین تشییع در تهران، حدود ۶ هزار نفر برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین در مشهد و نزدیک به چهار هزار نفر نیز برای حضور در آیین‌های پیش‌بینی‌شده در قم ثبت‌نام کرده‌اند.

وی همچنین از آمادگی دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران، مشهد و قم برای میزبانی از دانشگاهیان خبر داد و افزود: این دانشگاه‌ها علاوه بر فراهم کردن امکانات اسکان و پذیرایی، ظرفیت‌های درمانی خود را نیز برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم به کار خواهند گرفت.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای اعزام دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی با مشارکت معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها در حال انجام است و برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل، اسکان و حضور منظم کاروان‌های دانشگاهی در مراسم ادامه دارد.