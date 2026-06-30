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در یک‌سال گذشته انجام شد:

افزایش کشفیات و انهدام ۴۷۰ باند مواد مخدر

افزایش کشفیات و انهدام ۴۷۰ باند مواد مخدر
کد خبر : 1806647
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سخنگوی پلیس از دستاوردهای چشمگیر پلیس در مقابله با سوداگران مرگ خبر داد و گفت: در بازه زمانی ۱ تیر ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، اقدامات هدفمند و شبانه‌روزی پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر، به افزایش قابل توجه کشفیات، انهدام باندهای سازمان‌یافته و کاهش روند دستگیری‌های مرتبط با خرده‌فروشی و مصرف منجر شده است.

به گزارش ایلنا از پلیس، سخنگوی فراجا با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر همچنان یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی کشور است، اظهار داشت: در یک سال گذشته، بالغ بر ۳۵۷ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که این میزان نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است؛ آماری که نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی، عملیات‌های دقیق و هماهنگی مؤثر یگان‌های عملیاتی پلیس است.

وی با بیان اینکه الگوی تهدید در حوزه مواد مخدر طی سال‌های اخیر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و روان‌گردان تغییر کرده، افزود: بخش قابل توجهی از کشفیات سال گذشته را گراس، شیشه و حشیش تشکیل داده‌اند که این موضوع حکایت از تخریب سلامت جامعه با تغییر شیوه‌های توزیع ، در پی آسیب‌زدن به نسل جوان است

سخنگوی فراجا تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۴۷۰ باند مواد مخدر شناسایی و منهدم شده‌اند که این اقدام، ضربه‌ای جدی به شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و توزیع در کشور وارد کرده است.

وی با قدردانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری مؤثر این سازمان با پلیس، نقش مهمی در پیشبرد مأموریت‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه داشته و بدون این تعامل سازنده، دستیابی به چنین نتایج ملموسی امکان‌پذیر نبود.

وی تأکید کرد: امروز مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک مأموریت انتظامی نیست، بلکه یک جهاد ملی برای حفظ نسل آینده است.

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