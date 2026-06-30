نمایش محدودیت های ترافیکی و مسیرهای جایگزین در مسیریاب «نشان»

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در این باره گفت: کمیته حمل و نقل و ترافیک این مراسم، از هفته گذشته آغاز به کار کرده و پنج کارگروه اصلی دارد که بزرگترین و مهم‌ترین کارگروه‌های آن«کارگروه عملیات ترافیک و کارگروه ایمنی و مهندسی ترافیک» است. این کارگروه‌ها بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا علاوه بر اینکه تمهیدات ترافیکی معابر در مراسم را تشریح می‌کنند، بحث ایمنی عبور برای زائرین عزیز در اطراف مصلای تهران و مراسم تشییع که شامل خیابان های دماوند، انقلاب، آزادی و شهید لشگری اعلام شده را نیز فراهم می‌کنند.

وی افزود: قطعاً ما در تهران بزرگ شاهد حضور میلیونی زائرین عزیز از سراسر کشور در این مراسم وداع و تشییع خواهیم بود و برآوردهایی که شده مشخص می کند عمده زائرینی که به سمت تهران می‌آیند ۳۴.۸ درصد از معابر جنوبی، ۲۶.۱ درصد از معابر غربی، ۲۳.۹ درصد از معابر شرقی و نزدیک به ۱۰.۰۹ دهم درصد هم از معابر شمال غرب و شمال شرق و شمال تهران به سمت تهران وارد خواهند شد.

۴۱ درصد زائران با مترو تردد می‌کنند

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده این مسئله در نظر گرفته شده که زائران عمدتا با چه وسایل نقلیه ای به سمت محل وداع حرکت می کنند که بر این اساس ۴۱.۳ درصد یعنی بیش از ۵ میلیون نفر از طریق مترو به سمت مراسم خواهند رفت.

جابجایی مازاد جمعیت مترو با اتوبوس‌های شرکت واحد

وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه ظرفیت جابجایی مترو تقریباً نزدیک ۴ میلیون نفر در روز است، در کنار ایستگاه‌های مهم مترو تعدادی اتوبوس شرکت واحد پیش‌بینی کردیم که مازاد جمعیت از طریق حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس‌های شرکت واحد به سمت محل مراسم جابجا شوند.

سردار موسوی پور گفت: علاوه بر این محدودیت های ترافیکی نیز در محورها اعمال می شود که این محدودیت ها را بر پایه سه اصل محدودسازی تردد، مدیریت هوش و فرماندهی متمرکز انجام می دهیم.

وی افزود: این محدودسازی با ممنوعیت متفاوت بوده و مقطعی است. یعنی براساس شرایط تصمیم گیری می شود و در هرنقطه و در هر زمان این محدودیت‌ها متفاوت است.

آماده‌سازی ۱.۲ میلیون پارکینگ برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری تهران تا کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک در مبادی ورودی ۱۴ گانه و همچنین بزرگراه‌ها و پارکینگ‌های مسقف و پارکینگ‌های عمومی شهرداری و بخش خصوصی ایجاد شده است. همچنین بخشی از خیابان‌ها که امکان پارک دارند را نیز شناسایی کرده‌ایم.

وی افزود: هر زائری با هر وسیله نقلیه‌ای که وارد شهر تهران شود به پارکینگ‌ها هدایت می‌شود و در سطح شهر هم توسط شهرداری با استفاده از بنرها و تبلیغات محیطی، اطلاع‌رسانی برای شرکت در مراسم و آدرس محل‌های پارک اعلام شده است. ضمن اینکه بروشورهایی نیز تهیه و توزیع می‌شود.

امکان پارک خودروها در برخی بزرگراه ها

وی افزود: ما سه گروه زائرین را داریم گروه اول ساکنان تهران، گروه دوم ساکنان اطراف تهران و گروه سوم افرادی هستند که از شهرهای دیگر به تهران می آیند برهمین اساس ۱۲ ایستگاه مترو که ورودی‌ های تهران هستند را شناسایی کردیم و در تبلیغات محیطی و فضای مجازی اطلاع‌رسانی کردیم.

موسوی پور گفت: افراد چه با اتوبوس و چه با خودروی شخصی وارد تهران شوند باید از شرایط و ادرس ها اطلاع پیدا کنند و مهم ترین بخش این مسئله اطلاع‌رسانی است و شهرداری زائران را از طریق تبلیغات محیطی و بنر هدایت می کند.

وی به زائران توصیه کرد: موقعیت پارک خودروهای خود را در تلفن های همراه خود ذخیره کنند.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره اتوبوس های بین شهری گفت: اتوبوس ها و کاروان هایی که از شهرهای دیگر به تهران می آیند می توانند از تمام محدودیت های ما عبور کنند و مستقیم به محل های اسکان و پذیرایی و توقف خود برسند.

وی افزود: در بزرگراه‌ها چه در خارج شهر تهران چه در خود شهر داخل شهر در ورودی ها مثل بزرگراه‌های شهید بابایی، زین‌الدین، شهید صیاد شیرازی، بخشی از بزرگراه شهید مدرس، شهید خرازی، خصوصاً شهید همدانی، یاسینی و شهید لشگری، فتح یا همان شهید متوسلیان امکان پارک خودروها وجود دارد و در تمامی این محورها پلیس راهور تهران بزرگ به اتفاق همکاری عزیزان در شهرداری تهران برای مدیریت شرایط حضور دارند.

موسوی پور گفت: تهران ۱۴ ورودی دارد که در تمام آنها پارکینگ، موکب و تابلوهای اطلاع‌رسانی فراهم شده است. همچنین در برخی ورودی ها خط ویژه های موقت ایجاد کردیم تا اتوبوس‌ها از انجا تردد کنند.

ممنوعیت تردد خودرو در مراسم تشییع رهبر شهید

موسوی پور گفت: محدوده مراسم تشییع که روز دوشنبه برگزار می شود شامل خیابان های دماوند، انقلاب، آزادی و محور لشگری است که تا شعاع ۱۰۰ متری بر ضلع شمال و جنوب عمود این خیابان ها مرحله اول حلقه اول ما خواهد بود و صد درصد ممنوعیت تردد و پارک خواهیم داشت.

وی افزود: در محورهای فرعی‌ انسداد ثابت است اما در محور اصلی انسداد متحرک است.

امکان پارک خودرو در کدام معابر وجود دارد؟

به گفته رییس پلیس راهور پایتخت، مرحله دوم حلقه اول محدودیت های ترافیکی از شرق خیابان های دماوند، شهید ثانی، خواجه نصیر، مطهری، شیخ فضل الله و در شهید فهمیده به سمت غرب خواهد بود و در جنوب خیابان پیروزی، مجاهدین، جمهوری، دامپزشکی، شمشیری و بزرگراه شهید متوسلیان است که امکان تردد خودرو در آنها وجود ندارد.

وی افزود: اما ما مرحله سومی را پیش بینی کردیم، در مرحله سوم از حلقه اول در شمال بزرگراه های شهید سلیمانی، شهید مطهری، گمنام، جلال آل احمد، آیت‌الله کاشانی و بعد در علامه جعفری و شهید همدانی شمال و در ضلع جنوب خیابان های پیروزی، ۱۷ شهریور، امیرکبیر، امام خمینی، شهید متوسلیان تا آزادگان امکان تردد خودرو فراهم نخواهد بود.

وی با اشاره به محل های پارک خودروها افزود: در حلقه دوم امکان پارک خودرو و تردد خودروها در ضلع شمال بزرگراه شهید زین‌الدین، شهید همت، شهید خرازی، محلاتی، مولوی، قزوین، زرند و شهید متوسلیان تا تقاطع بلوار کرمان خودرو در غرب در سمت شرق مرزی دماوند یاسینی وجود دارد.

موسوی پور گفت که حلقه سوم در ضلع شمال تا بزرگراه شهید بابایی، صدر، چمران یادگار، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و باکری خواهد بود. همچنین در ضلع جنوب تا محدوده بعثت، آیت الله سعیدی و آزادگان ما این امتداد را در حلقه سوم داریم که امکان پارک خودروها فراهم و حمل و نقل عمومی برای حضور در مراسم هم پیش بینی شده است.

وی افزود: این برنامه شامل کل تهران می شود تا بتوانیم هم از گره های ترافیکی جلوگیری کنیم و هم با ایجاد محدودیت‌های مقطعی بتوانیم پارک خودروها و ورود خودرو ها را مدیریت کنیم تا زائران راحت تر بتوانند در مراسم شرکت کنند.

برای عبور از تهران از بزرگراه غدیر استفاده کنید

رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره تردد خودروهای سنگین گفت: از آنجایی که در شهر تهران این مراسم برگزار می‌شود و شاهد حضور جمعیت میلیونی هستیم امکان تردد عمومی خودروهای سنگین طبق روال همیشگی وجود نخواهد داشت و تردد خودروهای سنگین ممنوع است.

وی افزود: به همین جهت با هماهنگی های انجام شده با پلیس راهور فراجا، از روز جمعه ساعت ۲۲، رانندگان با هر خودرویی که قصد عبور از تهران را دارند بهتر است برای عدم گرفتار شدن در ترافیک، از اتوبان غدیر تردد کنند که از شرق تا غرب کشیده شده است و بدون اینکه وارد تهران شوند از پایتخت عبور کرده و به شهرهای دیگر بروند. این مسئله ممنوعیت نیست و فقط پیشنهاد میکنیم برای جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی عزیزان وارد پایتخت نشده و از آن رد شوند.

نمایش محدودیت های ترافیکی و مسیرهای جایگزین در مسیریاب «نشان»

موسوی پور گفت: مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده ها می توانند از مسیریاب «نشان» استفاده کنند که تمام محدودیت ها و مسیرهای جایگزین در آن نمایش داده می شود. همچنین سایت پلیس راهور به آدرس https://rahvar۱۲۰.ir/ تمام ماموریت‌ها، محدودیت‌ها، مسیرهای خطی ویژه تغییر مسیر پارک، موقعیت پارکینگ‌ها، تغییر خطوط مترو و هر موضوعی که در بحث تمهیدات ترافیکی لازم است را نمایش می دهد.

وی افزود: همچنین از طریق شماره تلفن ۱۲۰ به صورت ۲۴ ساعته همکارانم پاسخگوی مردم هستند. ضمن اینکه بازوی اطلاع رسانی در پیام رسان «بله» هم ایجاد شده و اطلاعات قابل مشاهده است.

علت ایجاد خط ویژه در برخی بزرگراه ها چه بود؟

وی افزود: در محدوده مراسم تشییع مخصوصا اطراف مصلی، ۱۴۴ کیلومتر خط ویژه از قبل داشتیم اما به جهت اینکه بحث امداد و خدمات به درستی انجام شود و عزیزان زودتر به محل مراسم برسند خط ویژه هایی پیش بینی کردیم از امام علی تا بزرگراه شهید چمران و از باقری تا صیاد شیرازی . زائران می توانند در طول مسیر پارک کنند و با حمل و نقل عمومی مثل مترو در مراسم شرکت کنند.

تعیین ۱۳ محل جابه‌جایی خودرو توسط پلیس

رییس پلیس راهور پایتخت گفت: اگر خودرویی در محل نامناسب پارک شده باشد و یا به دلایل شرایط خاص مجبور به جابه‌جایی آن شویم، ۱۳ محل مشخص شده که جرثقیل پلیس خودروها را به آنجا منتقل می کند. البته هیچگونه توقیف یا مسئله ای وجود ندارد و تنها خودروها در صورت نیاز جابه‌جا می شوند.

موسوی‌پور گفت: همچنین به مالک خودروها پیامکی ارسال می شود که بدانند خودرویشان بعلت پارک در محل ممنوعه ، به مکان دیگر منتقل شده است.

استقرار ۴۲۰ دستگاه اتوبوس در میادین

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در مراسم وداع، شرکت اتوبوسرانی پیش بینی کرده ۴۲۰ دستگاه اتوبوس در ۱۴ میدان اصلی شهر برای انتقال زائران به مراسم مستقر شوند. برای مراسم تشییع نیز در ۲۵ میدان اتوبوس ها مستقر خواهند بود.

وی افزود: ۲۷ بیمارستان و راه های رسیدن به آنها در اطراف مراسم تشییع پیش بینی و شناسایی شده است و در صورت هرگونه مشکلی فورا انتقال صورت می گیرد.

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