به گزارش ایلنا، بازوی اطلاع‌رسانی مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با محور تردد آسان شرکت‌کنندگان در این آیین راه‌اندازی شد.

در این بازوی اطلاع‌رسانی که در شبکه اجتماعی "بله" طراحی و اجرا شده، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سناریوهای مختلف ترددی برای رساندن عزاداران به این مراسم را پیش‌بینی کرده است.

پهنه‌بندی مسیر تردد عزاداران، اطلاع از اخبار حمل و نقلی، انسداد مسیرها و نقشه کاربری با توجه به مسیرهای ورود و خروج شهروندان از جمله امکانات این بازو به نشانی https://ble.ir/TehranTrafficBot است.

انتهای پیام/