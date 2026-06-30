راهاندازی بازوی اطلاعرسانی حمل و نقل مراسم وداع رهبر شهید
بازوی اطلاعرسانی حمل و نقل مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با تاکید بر تردد آسان شرکتکنندگان در مراسم راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا، بازوی اطلاعرسانی مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با محور تردد آسان شرکتکنندگان در این آیین راهاندازی شد.
در این بازوی اطلاعرسانی که در شبکه اجتماعی "بله" طراحی و اجرا شده، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سناریوهای مختلف ترددی برای رساندن عزاداران به این مراسم را پیشبینی کرده است.
پهنهبندی مسیر تردد عزاداران، اطلاع از اخبار حمل و نقلی، انسداد مسیرها و نقشه کاربری با توجه به مسیرهای ورود و خروج شهروندان از جمله امکانات این بازو به نشانی https://ble.ir/TehranTrafficBot است.