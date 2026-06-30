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سامانه نام‌نویسی در طرح سه استاد راه‌اندازی شد

سامانه نام‌نویسی در طرح سه استاد راه‌اندازی شد
کد خبر : 1806500
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فرآیند نام‌نویسی در طرح سه استاد (تألیف کتب درسی مرجع) فعالیت خود را آغاز کرد، متقاضیان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه با نشانی مورد نظر نام‌نویسی خود را در سامانه انجام دهند.

به گزارش ایلنا از اداره ارتباطات و رسانه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با توانمندسازی نیروی انسانی و تدوین و بازنگری سرفصل دروس برای تولید محتوای درسی متناسب با اهداف عالی نظام آموزشی کشور، طرح «سه استاد» برای استفاده از تمام ظرفیت‌های نخبگانی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده تا کتب مرجع درسی این دانشگاه از طریق فراخوان از تمام اعضای هیئت علمی که تمایل به ایفای نقش ماندگار در این طرح ملی دارند، کارگروه‌های تألیف کتب درسی تخصصی مرجع با حداقل سه و حداکثر ۵ عضو هیئت علمی را سازماندهی کند.

اکنون با طراحی سامانه اینترنتی مورد نظر، فرآیند ثبت نام در طرح سه استاد راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است؛ بنابراین متقاضیان و علاقه‌مندان به تألیف کتب درسی می‌توانند با مراجعه با نشانی ha.iau.ir/book/fa ثبت نام خود را انجام دهند.

«تألیف کتب درسی مرجع» در حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه، «مرجعیت‌سازی علمی» در حوزه علوم انسانی و هنر، «تحول و تعالی علوم انسانی و هنر» با تولید محتوای متناسب با رویکردهای حکمی، بومی، روزآمدی و کارآمدی، «تقویت انسجام و التزام علمی و سازمانی اعضای هیئت علمی» علوم انسانی و هنر در راستای پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی کشور و «هم‌افزایی علمی اعضای هیئت علمی» با مشارکت در تألیف کتب درسی مرجع و گسترش مرزهای دانش، پنج هدف اصلی طرح سه استاد هستند.

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