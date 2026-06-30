اکنون با طراحی سامانه اینترنتی مورد نظر، فرآیند ثبت نام در طرح سه استاد راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است؛ بنابراین متقاضیان و علاقه‌مندان به تألیف کتب درسی می‌توانند با مراجعه با نشانی ha.iau.ir/book/fa ثبت نام خود را انجام دهند.

«تألیف کتب درسی مرجع» در حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه، «مرجعیت‌سازی علمی» در حوزه علوم انسانی و هنر، «تحول و تعالی علوم انسانی و هنر» با تولید محتوای متناسب با رویکردهای حکمی، بومی، روزآمدی و کارآمدی، «تقویت انسجام و التزام علمی و سازمانی اعضای هیئت علمی» علوم انسانی و هنر در راستای پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی کشور و «هم‌افزایی علمی اعضای هیئت علمی» با مشارکت در تألیف کتب درسی مرجع و گسترش مرزهای دانش، پنج هدف اصلی طرح سه استاد هستند.