خروپف؛ صدایی فراتر از یک مزاحمت شبانه

به گزارش ایلنا، سجاد سلطانی، متخصص و عضو هیأت علمی گروه آموزشی گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به اینکه خروپف در اثر لرزش بافت‌های نرم راه هوایی فوقانی هنگام خواب ایجاد می‌شود، گفت: این وضعیت ممکن است در اثر عواملی مانند افزایش سن، اضافه وزن، مصرف الکل یا خوابیدن به پشت ایجاد شود و همیشه نشانه بیماری نیست؛ اما در برخی موارد می‌تواند بیانگر وجود آپنه انسدادی خواب باشد.

وی با بیان اینکه میان خروپف ساده و آپنه خواب تفاوت‌های مهمی وجود دارد، افزود: در خروپف ساده، جریان هوا در راه‌های هوایی همچنان برقرار است و معمولاً کاهش اکسیژن خون یا اختلال قابل توجهی در کیفیت خواب رخ نمی‌دهد. در مقابل، در آپنه انسدادی خواب، راه هوایی به صورت مکرر و نسبی یا کامل بسته می‌شود که این موضوع باعث افت اکسیژن خون و بیداری‌های مکرر در طول خواب خواهد شد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: افرادی که علاوه بر خروپف، علائمی مانند وقفه‌های تنفسی در خواب، احساس خفگی یا نفس‌نفس زدن شبانه، خواب ناآرام، خواب‌آلودگی روزانه، خستگی مزمن، کاهش تمرکز و حافظه، سردردهای صبحگاهی یا تغییرات خلقی را تجربه می‌کنند، باید برای بررسی‌های تخصصی به پزشک مراجعه کنند.

سلطانی با اشاره به پیامدهای این بیماری گفت: آپنه انسدادی خواب تنها یک اختلال خواب نیست، بلکه می‌تواند خطر ابتلا به فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی-عروقی، نارسایی قلبی، آریتمی‌های قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد. همچنین این بیماری با مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲، اختلالات متابولیک و افزایش چربی خون نیز ارتباط دارد.

وی افزود: کاهش مکرر اکسیژن خون در طول خواب، افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک، التهاب مزمن و استرس اکسیداتیو از مهم‌ترین عوامل ایجاد این عوارض هستند. علاوه بر این، خواب‌آلودگی روزانه ناشی از آپنه خواب می‌تواند خطر بروز حوادث رانندگی و کاهش عملکرد شغلی و تحصیلی را افزایش دهد.

این متخصص گوش، حلق و بینی درباره روش‌های درمانی نیز توضیح داد: درمان خروپف و آپنه خواب متناسب با شدت بیماری و شرایط هر بیمار تعیین می‌شود. اصلاح سبک زندگی از جمله کاهش وزن، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف الکل و داروهای آرام‌بخش پیش از خواب، خوابیدن به پهلو و درمان مشکلات بینی، از نخستین اقدامات درمانی محسوب می‌شود.

سلطانی ادامه داد: در بیماران مبتلا به آپنه خواب متوسط تا شدید، استفاده از دستگاه CPAP مؤثرترین روش درمانی است. این دستگاه با ایجاد فشار مثبت، راه هوایی را در طول خواب باز نگه می‌دارد و موجب بهبود کیفیت خواب و کاهش عوارض بیماری می‌شود.

به گزارش وبدا، وی خاطرنشان کرد: برخلاف تصور برخی افراد، همه مبتلایان به خروپف یا آپنه خواب نیاز به جراحی ندارند و جراحی تنها در مواردی انجام می‌شود که محل انسداد راه هوایی مشخص باشد یا درمان‌های غیرجراحی نتیجه مطلوبی نداشته باشند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان تأکید کرد: تشخیص زودهنگام و درمان مناسب آپنه خواب می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بسیاری از عوارض قلبی، عروقی و متابولیک داشته باشد و کیفیت زندگی بیماران را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.