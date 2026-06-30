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پاداش استمرار خدمت فرهنگیان واریز شد

پاداش استمرار خدمت فرهنگیان واریز شد
کد خبر : 1806478
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بنا بر اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش پاداش استمرار خدمت فرهنگیان مربوط به سال ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز شد.

به گزارش ایلنا، علی فرهادی در خصوص پاداش استمرار خدمت معلمان گفت: اولین بار این طرح در سال ۱۴۰۳ با تدبیر وزارت آموزش و پرورش و تاکید وزیر انجام شد، همکارانی که استمرار خدمت دادند و خود را بازنشسته نکردند و به تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش کمک کردند، در اسفند ۱۴۰۳ یک ماه پاداش حقوق مطابق حقوق اسفند ماه خدمت آن‌ها پرداخت شد.

وی با بیان اینکه همین برنامه را برای سال ۱۴۰۴ نیز داشتیم اما شرایط خاص جنگی در اسفند ۱۴۰۴ پیش آمد که با تاخیر انجام شد، افزود: بر همین اساس نیز یکی دو روز قبل این مبلغ به حساب معلمان واریز شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص چرایی این تاخیر اظهار کرد: شرایطی بر کشور حاکم شد که به هر حال تامین مالی مقداری دچار مشکل شد، بعد از آن مسائل و مشکلات فنی بانک‌ها پیش آمد. اما به هر حال این مبلغ آماده و واریز شد.

فرهادی گفت: تاکید می‌کنم این مبلغ برای سال ۱۴۰۴ است و افرادی که در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار خدمت داشته باشند مجدداً واریزی برای آنها انجام خواهد شد.

 وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ برای سومین بار این طرح را اجرا خواهیم کرد. با این حال از تاخیر در واریز عذرخواهی می‌کنم و از همکارانی که با نظام تعلیم و تربیت همکاری و همراهی داشتند، تشکر می‌کنم.

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