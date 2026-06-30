سازمان هواشناسی اعلام کرد:
تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استانها
سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استانهای کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس هشدار هواشناسی، فعالیت این سامانه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.
بر پایه این گزارش، روز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و شمالشرق تهران تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
همچنین روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ بارشها در ارتفاعات و دامنههای نیمه شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان پیشبینی شده است.
از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال رانش زمین، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی توصیه کرده است شهروندان از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و از انجام سفرهای غیرضروری، فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابهجایی عشایر پرهیز کنند.
همچنین بر احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بینشهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید تأکید شده است.
در این هشدار همچنین از شهروندان خواسته شده هنگام عبور و مرور احتیاط کرده و از پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند. کشاورزان نیز نسبت به تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی اقدام کنند.