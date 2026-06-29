آمادگی ۱۰۰۰ مدرسه در شهر تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید
وزیر آموزش و پرورش به ظرفیتهای این وزارتخانه برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ۱۰۰۰ مدرسه در شهر تهران برای این منظور بسیج شدهاند.
به گزارش ایلنا، کاظمی در جمع خبرنگاران مراسم اعزام المپیادی ها به مسابقات جهانی به ظرفیتهای آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اشاره کرد و گفت: با تمام امکانات و بیشترین ظرفیتها را در اختیار مجموعه قرار دادیم. ۱۰۰۰ مدرسه فقط در شهر تهران و در استان خراسان رضوی حدود ۹۰۰ مدرسه آماده و تمام امکانات آموزش و پرورش بسیج شده است. همچنین دهها پویش برای کنشگری و مشارکت دانش آموزان و خانوادهها و معلمان راه انداختیم که قطعاً حضور بینظیر و کم نظیری در تاریخ خواهند داشت.
وی افزود: نگاه رهبر شهید نسبت به حوزه نخبگان و بچههای المپیادی نگاهی کاملاً متفاوت بود خوشبختانه بچههای نخبگان و دانش پژوهان این موضوع را بیش از هر کسی درک کردند. جملات طلایی و کلیدی رهبر شهید در مورد این بچهها واقعاً بینظیر بود از اینکه فرمودند سال گذشته اینها هر کدام یک ستارهاند و ۱۰ سال دیگر به خورشید تبدیل میشوند اگر تلاش بکنند تا نگاه حامیانه خود آقا در حمایت از جامعه نخبگانی و اتمام حجت برای همه مسئولین کشور که فرمودند من در دفاع از جامعه نخبگانی و نخبگان کشور ذرهای کوتاه نخواهم آمد و تا نفس دارم دفاع خواهم کرد نشان میدهد که تمام مسئولین کشور در این حوزه نباید کوتاهی کنند و این حوزه یک حوزه راهبردی و خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و شاید تنها مسیر پیشرفت و رقابت جمهوری اسلامی ایران با تمام دنیای استکبار است.
کاظمی گفت: مهمتر از موفقیتهای علمی که کسب کردند که جای خود خیلی ارزشمند است و سال گذشته رهبر شهید فرمودند این کمترین پاسخی بود که میتوانستیم به دشمنان بدهیم در جنگ ۱۲ روزه، به نظر من رفتارهای فرهنگی این دانش آموزان نشان میداد نماینده کامل و تام جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی هستند و این نشان میدهد که تمام این آموزهها در وجود این بچهها نهادینه شده و روز به روز نهادینهتر میشود و مطمئن باشید اینها تلاش خواهند کرد و در سختترین شرایط از پای ننشستند و این یعنی جهاد واقعی، ایمان واقی، عشق به ایران و به وطن که در وجود این بچهها متبلور شده است.
وی ادامه داد: امروز هم حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه قول دادند که بعضی از مشکلات و چالشها در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برطرف کنند ما هم در شورای عالی آموزش و پرورش بعضی از مشکلات را برطرف میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: قول دادیم که امتحانات نهایی را برای بچههای المپیادی انشالله برداریم و تبدیل به امتحانات داخلی کنیم که هر وقت خواستند خودشان برگزار کنند و فرصت تمرین و آمادهسازی را بیشتر برایشان مهیا کنیم چون امتحانات نهایی برای اینها هیچ تاثیری ندارد و عملاً در کنکور بدون آزمون بدون کنکور قبولند و این امتحانات نهایی سد راهی برای تمرین و آماده سازیست. روزهای آینده در شورای عالی آموزش بررسی خواهیم کرد.