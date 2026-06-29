خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان سازمان نظام پزشکی برای حضور «درمانگران داوطلب» در مراسم تشییع رهبر شهید

فراخوان سازمان نظام پزشکی برای حضور «درمانگران داوطلب» در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1806283
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان نظام پزشکی برای حضور «درمانگران داوطلب» در مراسم تشییع رهبر شهید فراخوان داد.

به گزارش ایلنا، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی تهران بزرگ برای حضور درمانگران داوطلب در مراسم تشییع قائد امت و امام شهید ایران اسلامی در سه شهر تهران، قم و مشهد مقدس. فراخوان اعلام کرد.

اعضای سازمان نظام‌پزشکی و سایر اعضای نظام سلامت در شاخه های مختلف حرفه‌ای از طریق لینک زیر می توانتد در این فراخوان ثبت‌نام بعمل آورند:

https://survey.porsline.ir/s/6NneIuQC

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی