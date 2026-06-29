فراخوان سازمان نظام پزشکی برای حضور «درمانگران داوطلب» در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی تهران بزرگ برای حضور درمانگران داوطلب در مراسم تشییع قائد امت و امام شهید ایران اسلامی در سه شهر تهران، قم و مشهد مقدس. فراخوان اعلام کرد.

اعضای سازمان نظام‌پزشکی و سایر اعضای نظام سلامت در شاخه های مختلف حرفه‌ای از طریق لینک زیر می توانتد در این فراخوان ثبت‌نام بعمل آورند:

https://survey.porsline.ir/s/6NneIuQC

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