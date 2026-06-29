وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: «رهبر شهید جمله‌ای داشتند؛ ایشان می‌گفتند: تا نفس دارم، در دفاع از جامعه نخبگانی کشور ذره‌ای کوتاه نمی‌آیم.»

وی خطاب به دانش‌آموزان المپیادی توضیح داد: «تمام موفقیت‌های این بچه‌ها مدیون همراهی خانواده‌هایشان است. از ابتدا ذره‌ای درنگ نکنید و اقتدار خود را باید به رخ جامعه استکبار بکشید. امروز دانش‌آموزان المپیادی ما با کسب پنج مدال طلا، بر قله علم و دانش ایستاده‌اند.»

کاظمی در ادامه خبر داد: «امتحانات نهایی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیادهای بین‌المللی، به‌صورت داخلی برگزار می‌شود و می‌توانند آن را خارج از برنامه زمان‌بندی معمول برگزار کنند.»