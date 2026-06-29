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وزیر آموزش و پرورش:

امتحانات نهایی دانش‌آموزان المپیادی به‌صورت «داخلی» برگزار می‌شود

امتحانات نهایی دانش‌آموزان المپیادی به‌صورت «داخلی» برگزار می‌شود
کد خبر : 1806253
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد که امتحانات نهایی دانش‌آموزان المپیادی به‌صورت «داخلی» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی در آیین بدرقه کاروان المپیادهای علمی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به مسابقات جهانی 2026، اظهار کرد: «بیش از هر چیز، امروز خلأ حضور مقام معظم رهبری را احساس می‌کنیم. تک‌تک جملات رهبر شهید آن‌قدر درباره المپیادی‌ها عمیق بود که با شنیدن مجدد آن، فقط حسرت می‌خوریم.»

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: «رهبر شهید جمله‌ای داشتند؛ ایشان می‌گفتند: تا نفس دارم، در دفاع از جامعه نخبگانی کشور ذره‌ای کوتاه نمی‌آیم.»

وی خطاب به دانش‌آموزان المپیادی توضیح داد: «تمام موفقیت‌های این بچه‌ها مدیون همراهی خانواده‌هایشان است. از ابتدا ذره‌ای درنگ نکنید و اقتدار خود را باید به رخ جامعه استکبار بکشید. امروز دانش‌آموزان المپیادی ما با کسب پنج مدال طلا، بر قله علم و دانش ایستاده‌اند.»

کاظمی در ادامه خبر داد: «امتحانات نهایی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیادهای بین‌المللی، به‌صورت داخلی برگزار می‌شود و می‌توانند آن را خارج از برنامه زمان‌بندی معمول برگزار کنند.»

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