تردد روزانه ۲.۵ میلیون نفر میان شهرهای اقماری و تهران

به گزارش ایلنا، نشست اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداران حوزه انتخابیه ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برگزار شد.

مسعود نصرتی در حاشیه این جلسه با اشاره به ۴۷ شهرداری فعال در استان تهران گفت: این جلسه نخستین نشست در نوع خود بود و دستاوردهای ارزنده‌ای داشت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در این نشست مقرر شد با توجه به ویژگی‌های خاص استان تهران و به ویژه پایتخت و لزوم تدوین قوانین متمایز در جهت مدیریت بهینه حجم بالای جمعیت و ترددها، این جلسات به‌ صورت ماهیانه استمرار یابد.

نصرتی افزود: هدف از این نشست شنیدن دغدغه‌های مشترک شهرداران و نمایندگان مجلس و هم‌افزایی برای جلب حمایت‌های دولتی و پیگیری فرآیندهای قانون‌گذاری متناسب با ویژگی‌های کلان‌شهری و مقتضیات پایتخت است.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، معاون وزیر کشور ضرورت همکاری در زمینه واردات اتوبوس، مینی‌بوس، ون و تاکسی را از موضوعات مورد تأکید این جلسه دانست و گفت: با توجه به تصویب منطقه آزاد برای استان تهران، این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، قیمت‌گذاری و تسهیل فرآیند خرید ناوگان، راهگشا باشد.

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