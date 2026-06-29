تردد روزانه ۲.۵ میلیون نفر میان شهرهای اقماری و تهران
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اهم درخواستهای شهرداران استان تهران را در حوزه حملونقل عمومی و توسعه مباحث ریلی دانست و گفت: با توجه به تردد روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در اوجهای ترافیکی میان شهرهای اقماری و شهر تهران و همجواری با استان البرز، این چالش نیازمند برنامهریزی ویژه دارد.
به گزارش ایلنا، نشست اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شهرداران حوزه انتخابیه ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برگزار شد.
مسعود نصرتی در حاشیه این جلسه با اشاره به ۴۷ شهرداری فعال در استان تهران گفت: این جلسه نخستین نشست در نوع خود بود و دستاوردهای ارزندهای داشت.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در این نشست مقرر شد با توجه به ویژگیهای خاص استان تهران و به ویژه پایتخت و لزوم تدوین قوانین متمایز در جهت مدیریت بهینه حجم بالای جمعیت و ترددها، این جلسات به صورت ماهیانه استمرار یابد.
نصرتی افزود: هدف از این نشست شنیدن دغدغههای مشترک شهرداران و نمایندگان مجلس و همافزایی برای جلب حمایتهای دولتی و پیگیری فرآیندهای قانونگذاری متناسب با ویژگیهای کلانشهری و مقتضیات پایتخت است.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، معاون وزیر کشور ضرورت همکاری در زمینه واردات اتوبوس، مینیبوس، ون و تاکسی را از موضوعات مورد تأکید این جلسه دانست و گفت: با توجه به تصویب منطقه آزاد برای استان تهران، این امر میتواند در کاهش هزینهها، قیمتگذاری و تسهیل فرآیند خرید ناوگان، راهگشا باشد.