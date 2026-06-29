ساماندهی شهریههای دریافتی در مدارس غیردولتی
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش گفت: سامانه یکپارچه الکترونیکی مدیریت، ارزیابی و نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف رصد، مدیریت و ساماندهی شهریههای دریافتی طراحی و درحال آماده سازی است که راه اندازی آن موجب بهبود فرآیندها و تقویت نظام نظارت و مدیریت در این حوزه خواهد شد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در یکصد و بیست و چهارمین نشست تخصصی شورای راهبری و تحول نظام اداری این سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده، این سامانه در جلسه هفته جاری شورای نظارت مرکزی که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می شود، رونمایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: راه اندازی این سامانه نظارتی از تکالیف قانونی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است که در مراحل نهایی آمادهسازی قرار دارد، این سامانه با موضوع مدیریت و ساماندهی شهریهها طراحی شده و جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش افزود: با رونمایی از این سامانه، زمینه تازهای برای بهبود فرآیندها و تقویت نظام نظارت و مدیریت در این حوزه فراهم می شود و تمامی استانها نیز توجه ویژهای به اجرای دقیق آن داشته باشند.
محمودزاده اظهار کرد: تعیین و مدیریت شهریهها یکی از محورهای راهبردی و اولویتدار سازمان است و با توجه به طراحی سامانه جدید و فرآیندهای نظارتی سازمان، انتظار داریم مدیران کل استانها از این ظرفیت برای ایجاد نظم در مدیریت مالی مدارس استفاده نمایند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تا پیش از رو نمایی کامل سامانه جدید، تمامی استانها با دقت و بر اساس محاسبات واقعی، روند مصوب کردن شهریهها را پیش ببرند تا از بروز هرگونه خلل در مدیریت مالی مدارس و مراکز غیردولتی جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در هفته آینده، تصریح کرد: استانهای مختلف کشور بهصورت فعال درگیر برنامهریزی و تدارک مقدمات برگزاری این مراسم هستند تا وظایف و مسئولیتهای محوله را به بهترین نحو و در شأن این رویداد بزرگ اجرا کنند.