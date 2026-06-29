تعریف ۲۲ پهنه در مسیر تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا از شهر، احمد معظمی گودرزی، معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان با پرداختن به آیین تشییع رهبر شهید ایران اظهارکرد: ما مسیر تشییع رهبر شهید را به ۲۲ پهنه تقسیم کردیم که نیروهای شرکت شهربان و حریم بان مناطق در این پهنه‌ها مستقر هستند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان گفت: این ۲۲ پهنه در مسیر تشییع از خیابان دماوند و تقاطع دماوند، میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و چهار مسیر منتهی به آن یعنی خیابان آیت الله سعیدی، خیابان جناح شمال، خیابال لشکری و خیابان شهید فهمیده تا بزرگراه آزادگان تعریف شده است.

معظمی گودرزی در ادامه توضیح داد: در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، ۱۱۰۰ نیرو، ۱۰۰ موتور و ۴۰۰ خودرو وظایف و ماموریت‌های شرکت شهربان و حریم‌بان را اجرایی می‌کنند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان همچنین درباره مهمترین ماموریت‌های محوله به این شرکت نیز گفت: ما چند ماموریت ستادی داریم که مهمترین آن ها برنامه ریزی به منظور حفظ انضباط شهری و استقرار نیروهای حریم، معبر و شهر در مراسم تشییع، پیگیری و هماهنگی با مبادی ذی ربط جهت تحقق برنامه و اهداف ماموریت‌ها، پیگیری از مناطق جهت همکاری نیروهای انضباط شهری با پلیس راهور، نظارت عالیه بر نحوه عملکرد مناطق در برقراری انضباط شهری در مسیرهای تعیین شده و ارسال گزارش عملکرد به مدیران ارشد خدمات شهری است.

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